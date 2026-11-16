Contrasto del dissesto: 2,9 milioni in Valle Brembana per interventi di messa in sicurezza e mitigazione

La Giunta regionale ha approvato, nella seduta di oggi, lunedì 16 novembre, il nuovo piano di contrasto del dissesto idrogeologico, che prevede uno stanziamento di 34,2 milioni di euro per 68 interventi urgenti in 12 province della Lombardia, nella provincia di Bergamo arriveranno 6,3 milioni di euro suddivisi su 14 Comuni, di cui 4 in Valle Brembana: San Pellegrino Terme, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla e Zogno per un totale di 2,9 milioni di euro.

Il provvedimento, proposto dall’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, di concerto con gli assessori Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e Massimo Sertori (Entri locali, Montagna ) si aggiunge a quello di maggio (che aveva destinato quasi 38 milioni per oltre 60 interventi), confermando un’attenzione costante da parte di Regione per la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini.

Nel documento sono presenti 14 Comuni della Provincia di Bergamo beneficiari dei contributi di Regione Lombardia nell'ambito del Programma 2026-2030 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici. Il finanziamento complessivo destinato alla provincia bergamasca ammonta a € 6.346.078,80 distribuiti su 12 interventi.

Elenco dei Comuni della Provincia di Bergamo

Albano Sant'Alessandro: vasca di laminazione € 504.000,00

Ardesio: interventi di mitigazione del rischio caduta massi e messa in sicurezza di un tratto della strada della Cunella € 160.000,00

Castione della Presolana: opere di difesa contro fenomeni erosione/dilavamento/frana € 237.500,00

Colzate: intervento su cedimento di vallo paramassi a protezione del centro abitato di Colzate € 144.578,80

Rovetta: lavori di regimazione idraulica e consolidamento del versante franoso a valle del depuratore fognario di Rovetta € 500.000,00

San Pellegrino Terme : mitigazione del rischio caduta massi in località Rigosa e Ruspino € 990.000,00

: mitigazione del rischio caduta massi in località Rigosa e Ruspino Treviolo, Bonate Sotto e Dalmine: regimazione idraulica del Fiume Brembo nei Comuni di Treviolo, Bonate Sotto e Dalmine € 1.000.000,00

Ubiale Clanezzo : messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico di un tratto di strada di collegamento tra il capoluogo di Ubiale alla frazione Clanezzo € 640.000,00

: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico di un tratto di strada di collegamento tra il capoluogo di Ubiale alla frazione Clanezzo Val Brembilla : rifacimento e messa in sicurezza marciapiede comunale in via Gervasoni (sp.24) in località Capreduzzo – ripristino viabilità e percorso pedonale e consolidamento sponde torrente Brembilla € 600.000,00

: rifacimento e messa in sicurezza marciapiede comunale in via Gervasoni (sp.24) in località Capreduzzo – ripristino viabilità e percorso pedonale e consolidamento sponde torrente Brembilla Valgoglio: lavori di messa in sicurezza a seguito di dissesto lungo la strada comunale per la centrale di Aviasco (integrazione finanziaria d.g.r. n.XII/6158) € 400.000,00

Viadanica: stabilizzazione pendio a valle di via Dosso € 470.000,00

Zogno: interventi di risanamento idrogeologico versante e sistemazione strada Zogno-Endenna nelle località di Romacolo e Camanghè € 700.000,00

L’elenco degli interventi include, tra l'altro, la realizzazione di nuove aree di laminazione per contrastare le esondazioni dei corsi d’acqua, il consolidamento dei versanti montani e lavori di rifacimento di infrastrutture danneggiate da eventi franosi. “Con questo piano il secondo a distanza di pochi mesi, - ha spiegato l’assessore Comazzi - siamo intervenuti rapidamente per dare un sostegno concreto ai comuni colpiti dalle recenti e intense ondate di maltempo, come quelle che hanno interessato ampie porzioni del territorio bresciano e della Val Brembana”.

“Grazie alle importanti risorse allocate - ha sottolineato - sarà possibile garantire la messa in sicurezza delle aree più a rischio, così come delle tante famiglie, imprese e attività comprese al loro interno. Nel riparto dei fondi, inoltre, seguendo l’elenco delle priorità abbiamo tenuto conto delle istanze di ciascuna provincia, senza lasciare indietro nessuno. La difesa del suolo - ha concluso Comazzi - è un tema centrale nell’azione amministrativa di Regione Lombardia perché incide innanzitutto in maniera diretta sulla vita delle persone”.

"Investire nella mitigazione del rischio idrogeologico – ha precisato l’assessore La Russa – significa agire in modo concreto sulla prevenzione, che resta l’arma più efficace per tutelare l’incolumità pubblica. Questi interventi strutturali non solo riducono drasticamente la vulnerabilità dei nostri territori di fronte a fenomeni meteorologici sempre più estremi, ma agevolano anche il lavoro quotidiano dei volontari e degli operatori della Protezione Civile, sempre in prima linea durante le emergenze. La sinergia tra gli assessorati dimostra la volontà della Giunta di garantire risposte rapide ed efficaci per la sicurezza delle nostre comunità”.

"La delibera assunta oggi - ha ribadito l'assessore Sertori - conferma la vicinanza di Regione Lombardia ai suoi territori per attuare quegli interventi assolutamente prioritari e utili a garantire l'aumento della loro resilienza. Siamo sempre a fianco dei nostri enti locali e ne sosteniamo convintamente, e concretamente, gli sforzi per aumentare la difesa del territorio. Si tratta di risorse importanti, in sinergia con altri canali regionali di supporto economico a favore degli enti locali, destinati alla sicurezza di diverse zone della Lombardia di cui ne gioveranno certamente abitanti e imprese locali”.