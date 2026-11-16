Interventi educativi e potenziamento apprendimenti: vanEducation LAB si sposta a Brembate Sopra

Da oggi, lunedì 16 novembre 2026, lo spazio educativo vanEducation LAB della terapista Vanessa Grasso si sposterà da Almenno San Salvatore a Brembate di Sopra, in via XXV aprile 1945, n° 3.
di Redazione
16 Novembre 2026
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Da oggi, lunedì 16 novembre 2026, lo spazio educativo vanEducation LAB della terapista Vanessa Grasso si sposterà da Almenno San Salvatore a Brembate di Sopra, in via XXV aprile 1945, n° 3.

Lo spazio di Almenno San Salvatore aveva aperto lo scorso settembre e a Brembate di Sopra avrà la stessa filosofia: un polo educativo e di potenziamento cognitivo, un vero e proprio centro di apprendimento e sviluppo delle competenze, dedicato alla crescita educativa e comportamentale di bambini e ragazzi, attraverso interventi educativi e didattici avanzati.

Vanessa Grasso è una terapista comportamentale e tutor specializzata in DSA, ADHD, BES e Autismo con quasi vent’anni di esperienza, e porta avanti da anni il progetto vanEducation sia online che offline. È possibile prenotare un colloquio al numero 344.4121290 per interventi educativi e potenziamento degli apprendimenti.

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