Cinque medaglie per gli atleti dell'ASD New Wushu Karate Brembilla, protagonisti alla Coppa Italia di wushu kung-fu disputata sabato 14 novembre a Zola Predosa, in provincia di Bologna. La società brembillese, guidata dal Maestro Paolo Locatelli, ha partecipato alla competizione con sei atleti, ottenendo risultati importanti nelle diverse discipline. Un bilancio molto positivo che premia l'impegno e il lavoro svolto durante la stagione, portando sul podio anche giovani atleti impegnati nelle competizioni nazionali.

Tra i protagonisti della giornata ha spiccato Andrea Cortinovis, 18enne di Val Brembilla, che nella Coppa Italia Taijiquan ha conquistato due medaglie d'oro nella categoria Youth/Esordienti. Il giovane atleta si è imposto sia nella disciplina Taijiquan mano nuda maschile sia nel Taijiquan armi maschile, ottenendo il primo posto in entrambe le specialità. Una doppia affermazione che ha saputo confermare le sue capacità tecniche e la preparazione maturata nel corso degli allenamenti. Due risultati importanti anche per la società, che ha visto uno dei suoi rappresentanti distinguersi in entrambe le prove previste dalla competizione.

Un'ottima prestazione anche per Giorgio Marchesi, 20enne di Zogno, impegnato nella Coppa Italia Kung Fu Tradizionale. Il giovane atleta zognese ha conquistato due medaglie d'oro nella categoria Senior/Master, imponendosi nelle discipline Armi corte maschile e Quanshu maschile. Un risultato significativo, ottenuto in due specialità differenti, che conferma il valore dell'atleta zognese e arricchisce ulteriormente il medagliere della squadra brembillese. La doppia vittoria rappresenta uno dei risultati più importanti della trasferta emiliana, contribuendo in maniera determinante al bilancio complessivo della società.

A completare il quadro dei podi è stata Lara Marra, 19enne di Almenno San Salvatore, che ha ottenuto la medaglia d'argento nella disciplina Armi corte femminile, categoria Senior/Master. L'atleta ha gareggiato anche nel Quanshu femminile, sempre nella stessa categoria, chiudendo la prova al quarto posto e sfiorando così un ulteriore piazzamento sul podio.

Due risultati che hanno testimoniato la sua partecipazione positiva alla manifestazione e la capacità di confrontarsi in più specialità. Oltre ai tre atleti saliti sul podio, hanno rappresentato l'ASD New Wushu Karate Brembilla anche Fabrizio Locatelli, 16enne di Laxolo di Val Brembilla, il 22enne Paolo Gamba e il 12enne Giorgio Milone, entrambi di Val Brembilla.