Paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 novembre, a Palazzago, dove è scoppiato un incendio all'interno del capannone della Bonaiti, specializzata nella lavorazione del metallo.

Stando alle prime informazioni, le fiamme hanno cominciato a divampare in seguito al surriscaldamento di un macchinario di grande dimensioni per lo stampaggio dei laminati. Evacuati i circa trenta operai presenti all'interno dell'azienda, nessuno di loro si è ferito.

Le fiamme hanno causato danni al macchinario e anche alla copertura dello stabilimento Sul posto i Vigili del fuoco da Zogno, Dalmine, Medolago e Gazzaniga che hanno domato l'incendio dopo oltre un'ora di lavoro. Presenti anche sei ambulanze e tre automediche che fortunatamente non sono intervenute.

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