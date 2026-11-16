Orso bruno avvistato in Val di Scalve: il video girato da un automobilista

Nuova segnalazione di un orso bruno nelle montagne bergamasche. Questa volta l’avvistamento è avvenuto in Val di Scalve, nella frazione Dosso, nel territorio comunale di Azzone, a breve distanza dal confine con Borno, in provincia di Brescia.

A riprendere il plantigrado è stato un automobilista di passaggio, che sabato sera, 14 novembre, ha incontrato l’animale mentre percorreva la strada. Le immagini, della durata di circa venti secondi, sono state condivise su Facebook da Emilio Bertocchi.

Nel filmato (lo trovi a fondo articolo) si vede l’orso camminare lungo la carreggiata, illuminato dai fari dell’auto. Dopo aver percorso alcuni metri, l’animale supera il guardrail e si dirige verso il bosco, facendo perdere le proprie tracce.

Non si tratta del primo avvistamento recente sulle montagne bergamasche. Poco più di quattro mesi fa, all’inizio di luglio, una fototrappola aveva ripreso un esemplare in Alta Valle Seriana, nella zona di Vigna Soliva, tra Valbondione e Gandellino. Anche lo scorso anno la Val di Scalve era stata interessata da diverse segnalazioni: un orso era stato avvistato in più occasioni e aveva predato anche un paio di apiari. Il 23 luglio, inoltre, un giovane esemplare era stato filmato a Carona, in Alta Valle Brembana.

Un altro passaggio è stato segnalato dalla Polizia provinciale alla fine di ottobre, con due avvistamenti tra la Val Canale e l'area delle baite di Mezzeno. In provincia di Bergamo non è presente una popolazione stabile di orsi bruni. Gli esemplari che attraversano il territorio sono generalmente giovani maschi in dispersione provenienti dal Trentino. Resta al momento da chiarire se l'orso ripreso ad Azzone sia lo stesso già segnalato durante la scorsa estate.

La Polizia provinciale ricorda l'importanza di comunicare eventuali avvistamenti o predazioni alla Sala Operativa, contattando il numero verde 800 350 035. In caso di incontro con un orso, le raccomandazioni sono di non avvicinarsi all'animale, non lasciare cibo sul posto e allontanarsi lentamente, senza correre, rendendo percepibile la propria presenza.