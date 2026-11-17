Domenica mattina, 15 novembre, grave incidente tra un'auto e una motocicletta in località Piazzo, a Cepino di Sant'Omobono Terme, nel quale si è ferito gravemente un ragazzo di 19 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ancora ricoverato.

L'incidente tra un'automobile Alfa Romeo Giulietta, guidata da un 24enne, e una moto KTM, guidata dal 19enne, è avvenuto verso le 5.30 del mattino all'incrocio tra via Cepino e via Stoppani. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle Forze dell'ordine.

Sul posto un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Sant'Omobono Terme. Il 19enne è stato immediatamente stabilizzato e trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non è in pericolo di vita. Illeso invece il 24enne.

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