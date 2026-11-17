Come già accaduto nel 2024, il Comitato Coppa Angelo Quarenghi e l'Associazione Genesis di San Pellegrino Terme hanno donato al Santuario della Madonna della Cornabusa nuovi fari a led per potenziare e migliorare ulteriormente l'illuminazione delle grotta mariana a Cepino di Sant'Omobono Terme.

Un secondo regalo da parte delle due associazioni sanpellegrinesi che conferma l'importanza di questo legame, ogni anno rinnovato il mese di ottobre, quando il Comitato e l'Associazione celebrano la chiusura della stagione proprio presso il Santuario della Cornabusa consegnando anche il “Premio Arte, Cultura e Sport", quest'anno conferito alla campionessa di nuoto paralimpico Letizia Milesi.

"La nostra donazione vuole dare seguito al progetto già avviato nel 2024, quando furono sostituiti 12 punti luce in grotta - spiega il dottor Giampietro Salvi, presidente di Comitato Quarenghi e Genesis e neurologo presso l'Istituto Clinico Quarenghi - Come Comitato Quarenghi e Associazione Genesis siamo particolarmente legati al Santuario della Cornabusa, dove ogni anno festeggiamo la chiusura della stagione dei nostri eventi: i tornei di calcio giovanile internazionale e i convegni medici. Inoltre quest'anno abbiamo portato la campionessa europea di nuoto paralimpico Letizia Milesi di Roncobello, che ha ricevuto il nostro premio 'Arte, Cultura e Sport' proprio in grotta raccontando poi la sua straordinaria storia presso il museo del santuario".

"Ringraziamo il Comitato Coppa Angelo Quarenghi e l'Associazione Genesis, sempre generosi al Santuario - dichiara Renzo Frosio del gruppo 'Amici della Cornabusa' - La nuova opportunità ci permetterà di dare una "nuova luce" alla Cornabusa visibile da tutta la Valle Imagna, con le nuove tecnologie rispettose delle attuali risorse energetiche. Risparmio, visibilità, nuova luce materiale e spirituale, attrattiva di tutti quei pellegrini che qui vorranno passare, grazie anche alla costante attenzione e magnanimità del Comitato".