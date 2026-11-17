Dalla progettazione europea alle idee delle nuove generazioni. Dalle 9 alle 12 di ieri, lunedì 16 novembre, la Green House di Zogno è stata palcoscenico dell'incontro "Dall'Europa ai territori: Gli Smart Village come strategia di innovazione e sviluppo delle Comunità Rurali". L'evento ha riunito istituzioni, esperti e studenti per discutere di sviluppo rurale e futuro delle nostre valli. Tra i protagonisti gli studenti del Turoldo di Zogno, coinvolti dal GAL Valle Brembana-Valle Imagna in una serie di attività in chiave europea, anche, ad esempio, la ricerca sui bandi che abbiano potenziale per migliorare le valli sui temi più caldi come la mobilità, l'ambiente o il turismo.

Tre studenti hanno condiviso le proprie esperienze di mobilità all'estero. Altri due allievi hanno invece illustrato delle idee fresche e innovative per raccontare ai giovani, e non solo, le opportunità che ci sarebbero per restare in Valle Brembana, ispirandosi a progetti realizzati in altre regioni italiane quali: Marche, Campania, Toscana, Lazio e Trentino Alto-Adige. Un contributo che ha riportato al centro il tema della partecipazione delle nuove generazioni alla vita delle comunità.

Inoltre la prof.ssa Silvia Carrara, referente Erasmus + dell'istituto zognese ha parlato di come l’istituto zognese si sia aperto all’Europa attraverso l’Erasmus +: “Abbiamo un Work in Progress che è il Progetto 2026-1-IT02-KA210-SCH-00455541 Inclusive Green Schools (partenariati su piccola scala nell’ambito dell’Istruzione Scolastica a.s. 2026-2027 e 2027-2028), pratiche educative per l’inclusione attraverso l’educazione ambientale, in partenariato con Collège Saint Joseph La Salle di Tinténiac in Francia” - ha riferito Carrara.

Il moderatore, il giornalista Gaetano Zoccali, ha aperto l'incontro dando la parola ai relatori e introducendo il tema: "Parliamo di Smart Village e di comunità rurali, che spesso nell’immaginario comune vengono associate a qualcosa di negativo. Scopriremo invece cosa significa trasformare una comunità rurale in uno smart village. Non vuol dire semplicemente riempire un paese di tecnologia, ma renderlo un luogo più vivo, ricco di servizi e di opportunità, capace di favorire le relazioni e di aiutare le persone a restare nel territorio in cui sono nate, a crescere e a imparare insieme. Significa, in definitiva, valorizzare ciò che abbiamo".

Tra i primi Lucia Morali, presidente GAL Valle Brembana 2020, ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento dei giovani nello sviluppo del territorio: "Ringrazio la Provincia per aver reso possibile questa giornata, che rappresenta un'importante occasione di confronto. Per il GAL Valle Brembana 2020 è fondamentale ascoltare anche le idee e i suggerimenti di chi vive la valle, soprattutto dei giovani, che rappresentano una risorsa preziosa e la chiave per mantenere vive e rendere attrattive le nostre comunità. Dobbiamo imparare a guardare con occhi nuovi i territori in cui viviamo, dalla Valle Brembana alla Valle Imagna, riconoscendone le potenzialità e lavorando insieme per migliorarli. Il nostro obiettivo è favorire la collaborazione tra le realtà locali e creare nuove opportunità di sviluppo, anche attraverso le risorse e gli strumenti messi a disposizione dall'Unione Europea".

Dopo di lei è intervenuto il docente di Geografia, Mario Spoto, in rappresentanza della dirigente scolastica reggente dell’Istituto Istruzione Superiore “D.M. Turoldo” Giuseppina D’Avanzo: "Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di partecipare a questa iniziativa, con l'auspicio che possa dare avvio a una collaborazione proficua tra la scuola e il territorio. Il nostro istituto è da sempre attento al rapporto con le realtà locali e alle opportunità di formazione e confronto per i ragazzi. In questo senso, anche i progetti Erasmus+ rappresentano un'importante occasione di scambio culturale con le scuole europee: negli anni abbiamo coinvolto un numero crescente di studenti e ospitato ragazzi provenienti da diversi Paesi tra cui Francia, Spagna e Grecia. Per il prossimo anno scolastico, inoltre, è già in programma una nuova esperienza di collaborazione con la Francia, dedicata al tema della sostenibilità e della mobilità sostenibile, argomenti strettamente legati alla valorizzazione del territorio e alle tematiche ambientali".

La parola è poi passata al consigliere regionale Alberto Mazzoleni: "Credo sia fondamentale garantire un futuro ai territori montani, creando opportunità concrete per chi sceglie di viverci e lavorarci. Attraverso iniziative regionali ed europee vogliamo sostenere i Comuni, migliorare i servizi e favorire lo sviluppo economico delle aree più fragili. I dati dimostrano che la montagna bergamasca è ancora attrattiva, ma per contrastare lo spopolamento non bastano la bellezza e la qualità della vita: servono soprattutto lavoro, servizi e il coinvolgimento delle giovani generazioni".

Gloria Cornolti, responsabile Servizi Sviluppo territoriale, Ufficio Europa, Pari Opportunità, Turismo e Sport, Cultura della Provincia di Bergamo, ha presentato il Festival delle Comunità Rurali, in programma dal 16 novembre fino a venerdì 20 novembre: "L'iniziativa nasce con l'obiettivo di avvicinare l'Europa ai territori e soprattutto ai giovani. Attraverso Europe Direct Bergamo vogliamo informare i cittadini sulle opportunità europee, ascoltare le loro esigenze e portare le loro idee a Bruxelles. I giovani sono una risorsa fondamentale e devono poter scegliere dove costruire il proprio futuro, senza essere costretti a lasciare il territorio in cui vivono. Progetti come gli Smart Village puntano proprio a contrastare lo spopolamento, migliorare i servizi e valorizzare le comunità locali attraverso la collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni e imprese".

Maria Beatrice Pagani, referente ufficio Europa della Provincia di Bergamo - Centro Europe Direct Bergamo, ha illustrato le principali attività e opportunità promosse sul territorio: "Il nostro obiettivo è avvicinare l'Europa ai cittadini, ai giovani e alle amministrazioni, attraverso attività di informazione, formazione e supporto alla progettazione europea. Collaboriamo con le scuole, accompagniamo i Comuni nello sviluppo delle loro idee e partecipiamo a progetti internazionali dedicati alla sostenibilità, alla valorizzazione del patrimonio locale e alla cultura. Il filo conduttore è fare rete, condividere esperienze e creare nuove opportunità per i territori".

Patrizio Musitelli, direttore GAL Valle Brembana 2020, e Marta Ratti Carrara, animatrice territoriale GAL Valle Brembana 2020, hanno illustrato il percorso che ha portato alla nascita delle proposte Smart Village: "Abbiamo lavorato per mettere in rete Comuni, associazioni, imprese e operatori del territorio, accompagnandoli nella costruzione di progetti condivisi e innovativi. Un percorso impegnativo, ma che ha portato a un risultato importante: sette candidature presentate, quattro delle quali selezionate per il finanziamento, per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro. La vera forza degli Smart Village è la capacità di collaborare, valorizzare le risorse locali e trasformare idee diverse in opportunità concrete per le comunità".

Le iniziative affrontano temi diversi tra cui valorizzazione dei boschi, accesso ai servizi, turismo e percorsi ciclopedonali. Elena Viani, esperta sviluppo locale e turismo sostenibile di Acta S.R.L. - Impresa Sociale, ha approfondito il rapporto tra giovani, territorio ed Europa: "È fondamentale ascoltare il punto di vista dei giovani, valorizzare le loro conoscenze e coinvolgerli nei processi decisionali. Le idee e i progetti non nascono soltanto dai finanziamenti, ma soprattutto dalla capacità di mettere in relazione bisogni, competenze e persone. L'Europa offre strumenti e opportunità, ma sono le comunità locali, attraverso la collaborazione, a trasformarli in progetti concreti e innovativi".

Tra gli esempi presentati il progetto della "Via del Mercante", illustrato da Andrea Paleni, presidente di Altobrembo e Sindaco di Cusio, e dalla guida di montagna Daiana Ilaria Bariani. Questa iniziativa punta a creare un cammino con servizi collegati, capace di valorizzare le tappe locali e favorire un turismo più sostenibile e distribuito nel corso dell'anno.