2.951 nuovi residenti netti nel biennio 2024-2025 nelle sei aree della montagna bergamasca considerate nell’elaborazione del Rapporto Montagne Italia 2026. La sola Valle Seriana registra un saldo migratorio positivo di 1.287 persone. Bergamo città, intanto, presenta nel 2025 un saldo naturale negativo di 595 persone, con 747 nati e 1.342 morti, ma anche un tasso migratorio positivo del 7,5 per mille.

Sono numeri che cambiano il modo di leggere le trasformazioni demografiche della provincia. La denatalità non è una caratteristica esclusiva delle montagne. Interessa anche le città e i territori non montani. I movimenti migratori, invece, rappresentano una componente decisiva della capacità di attrazione delle comunità e possono contribuire a compensare il saldo naturale negativo.

Il Rapporto Montagne Italia 2026, promosso da Uncem con Fondazione Montagne Italia, con il contributo scientifico di Eures e Caire e pubblicato da Rubbettino Editore, dedica 1.288 pagine all’analisi delle montagne italiane. Demografia, economia, lavoro, redditi, imprese, servizi, infrastrutture, turismo, patrimonio forestale, ambiente, servizi ecosistemici e organizzazione istituzionale sono gli elementi attraverso i quali il Rapporto propone una nuova lettura dei territori.

La Valle Seriana, considerata come un unico sistema territoriale, conta 121.381 residenti nel 2026 e registra 1.287 nuovi residenti netti nel biennio 2024-2025, con un tasso migratorio medio ponderato del 5,37 per mille, pari allo 0,537%. La Valle Brembana, con 39.791 abitanti, registra 455 nuovi residenti netti e un tasso migratorio del 6,2 per mille, pari allo 0,62%. La Valle Imagna, con 33.791 abitanti, presenta un saldo positivo di 401 persone e un tasso del 7,3 per mille, pari allo 0,73%. La Valcavallina, con 32.837 residenti, raggiunge 538 nuovi residenti netti e un tasso dell’8,7 per mille, pari allo 0,87%.

La Presolana, con 12.018 residenti, registra 238 nuovi residenti netti e un tasso del 10,9 per mille, pari all’1,09%. La Val di Scalve, con 3.987 abitanti, presenta un saldo positivo di 32 persone e un tasso del 4,1 per mille, pari allo 0,41%. Complessivamente, le sei aree contano 243.805 residenti. Tutte presentano saldi migratori positivi. Il risultato indica una capacità di attrazione che deve essere sostenuta con politiche per il lavoro, la casa, i servizi, la mobilità, la formazione e le imprese.

«I numeri ci dicono una cosa precisa: le nostre valli continuano ad attrarre persone. Quasi 1.300 nuovi residenti netti in Valle Seriana, 538 in Valcavallina, 455 in Valle Brembana e 401 in Valle Imagna. Sono dati che meritano attenzione, perché dietro questi numeri ci sono persone e famiglie che scelgono di vivere nei nostri territori. Ma attrarre nuovi residenti non basta. Dobbiamo creare le condizioni perché possano restare, lavorare, crescere i figli e costruire qui il proprio futuro. Per questo considero fondamentale rafforzare le Comunità montane: sono gli enti che possono aiutare i piccoli Comuni a superare i propri limiti organizzativi, garantire servizi e programmare investimenti che un singolo Comune difficilmente riuscirebbe a realizzare», afferma Alberto Mazzoleni, vicepresidente vicario UNCEM Lombardia e membro della giunta nazionale Uncem.

Il confronto con Bergamo città è particolarmente significativo. Il capoluogo conta 120.629 residenti nel 2026. Nel 2025 ha registrato 747 nascite e 1.342 decessi, con un saldo naturale negativo di 595 persone. Il tasso migratorio cittadino è però positivo, pari al 7,5 per mille, lo 0,75%. Il dato conferma che saldo naturale e saldo migratorio devono essere analizzati separatamente. Anche un sistema urbano dotato di importanti funzioni economiche, sanitarie, universitarie e amministrative presenta un numero di decessi superiore alle nascite. La capacità di attrarre nuovi residenti contribuisce a contrastare questa dinamica. Il confronto non può quindi essere ridotto alla contrapposizione tra città che crescono e montagne che diminuiscono. Occorre comprendere quali territori attraggono persone, quali servizi offrono, quali opportunità economiche generano e quali condizioni consentono ai nuovi residenti di stabilizzarsi.

Il Rapporto indica per Bergamo città un tasso di occupazione del 50,9% e un tasso di disoccupazione del 6,5%, riferiti al 2021. Il reddito medio dei contribuenti riportato nella scheda comunale è di 30.609 euro. Le presenze turistiche registrate nel 2024 sono 971.228. Sono indicatori che permettono di leggere il ruolo del capoluogo nel sistema provinciale, ma anche di riconoscere la necessità di costruire relazioni più forti con le valli, nelle quali si concentrano attività industriali, artigianali, agricole, forestali e turistiche.

Il confronto con la Regione

La capacità di attrazione delle valli assume ancora più importanza se confrontata con le dinamiche demografiche dell’intera Lombardia. Nel 2025, nei Comuni montani lombardi, sono nati 6.825 bambini e sono morte 13.772 persone. Il saldo naturale è stato negativo per 6.947 unità. Il tasso di natalità è stato del 5,7 per mille, pari allo 0,57%, e quello di mortalità dell’11,4 per mille, pari all’1,14%.

Nei Comuni non montani lombardi il tasso di natalità è stato del 6,4 per mille, pari allo 0,64%, e quello di mortalità del 10,2 per mille, pari all’1,02%. Anche in questo caso il saldo naturale è negativo, con una differenza tra i due tassi pari a −3,8 per mille, contro −5,7 per mille nei Comuni montani. La denatalità interessa quindi entrambi i sistemi territoriali, sebbene con intensità differenti. È una trasformazione strutturale che richiede politiche per le famiglie, l’infanzia, il lavoro, l’abitazione e i servizi.

I saldi migratori positivi possono compensare in tutto o in parte il saldo naturale negativo. Un’analisi di Polis Lombardia relativa alle Comunità montane lombarde aveva rilevato, per il 2023, un saldo naturale negativo di 6.234 persone, compensato da un saldo migratorio interno positivo di 3.215 persone e da un saldo migratorio con l’estero positivo di 4.758 persone. Complessivamente, 7.973 nuovi residenti netti per effetto dei movimenti migratori, sufficienti a compensare il saldo naturale negativo nell’aggregato considerato.

Il dato riguarda un periodo e un perimetro diversi da quelli del Rapporto 2026, ma conferma il ruolo strutturale delle migrazioni nella tenuta demografica delle comunità montane.

Le dinamiche delle valli bergamasche sono differenti. La Valcavallina registra una crescita complessiva della popolazione del 2,5% tra il 2021 e il 2026, la Valle Imagna dell’1,6% e la Presolana dell’1,6%. La Valle Brembana presenta una variazione del −1%, la Valle Seriana aggregata di circa −0,3% e la Val di Scalve del −1,8%. I saldi migratori positivi contribuiscono dunque a sostenere la popolazione, ma non determinano ovunque una crescita complessiva. È una distinzione fondamentale per costruire politiche pubbliche fondate sui dati.

L'età della popolazione

Il Rapporto evidenzia anche differenze significative nella struttura demografica delle valli. In Valle Brembana il 28,5% dei residenti ha almeno 65 anni, in Valle Imagna il 23,1%, in Valle Seriana circa il 26,1%, in Valcavallina il 21,6%, nella Presolana il 24,7% e in Val di Scalve il 29,5%. La quota dei residenti fino a 14 anni è del 10,4% in Valle Brembana, del 12,2% in Valle Imagna, dell’11,4% in Valle Seriana, del 12,9% in Valcavallina, dell’11,5% nella Presolana e del 10,3% in Val di Scalve.

La Valcavallina e la Valle Imagna presentano strutture demografiche relativamente più giovani, mentre la Valle Brembana e la Val di Scalve registrano una maggiore incidenza della popolazione anziana. Le politiche pubbliche devono riconoscere queste differenze, organizzando servizi adeguati alle caratteristiche dei territori. Scuole, servizi per l’infanzia, assistenza domiciliare, sanità territoriale, trasporto pubblico e accessibilità devono essere progettati su scala sovracomunale. È una delle ragioni per le quali le Comunità montane rappresentano uno strumento istituzionale importante.

Il tema del lavoro

Sul piano economico, il confronto tra Comuni montani e non montani della Lombardia evidenzia risultati importanti e divari da ridurre. Nel 2022 il tasso di occupazione nei Comuni montani lombardi era del 48,8%, contro il 52,2% nei Comuni non montani: una differenza di 3,4 punti percentuali. Rispetto al 2019, l’occupazione montana è cresciuta dal 48,1% al 48,8%, mentre nei Comuni non montani è passata dal 51,4% al 52,2%. Il tasso di disoccupazione nei Comuni montani lombardi è sceso dal 6,7% del 2019 al 5,5% nel 2022, mentre nei Comuni non montani è passato dal 7,4% al 4,8%. La riduzione della disoccupazione ha interessato entrambi i sistemi territoriali, ma permane una differenza di 0,7 punti percentuali a sfavore dei Comuni montani.

Il confronto nazionale è significativo: nel 2022 il tasso di occupazione dei Comuni montani italiani era del 45,8%, contro il 46,5% dei non montani. La montagna lombarda, con il suo 48,8%, si colloca tre punti percentuali sopra la media dei Comuni montani italiani. Il reddito medio dei contribuenti residenti nei Comuni montani lombardi è pari a 25.882 euro nel 2024, contro 30.798 euro nei Comuni non montani. La differenza è di 4.916 euro, pari a circa il 16% del reddito medio dei contribuenti non montani. Il dato medio regionale complessivo è di 30.207 euro.

Il confronto con Bergamo città, dove il reddito medio riportato nella scheda comunale è di 30.609 euro, evidenzia la necessità di leggere con attenzione le differenze economiche tra i sistemi urbani e montani, tenendo conto dei diversi riferimenti statistici e temporali.

La connettività digitale

Un capitolo decisivo riguarda la connettività digitale. Il Rapporto rileva che, al 14 ottobre 2025, nei Comuni montani lombardi 297.667 famiglie su 514.807 risultavano raggiunte dalla rete FTTH, pari al 57,8%. Nei Comuni non montani le famiglie raggiunte erano 2.930.619 su 3.711.829, pari al 79%. La differenza è di 21,2 punti percentuali. Nei Comuni montani lombardi risultavano quindi circa 217.140 famiglie non raggiunte dalla rete FTTH. È un divario che incide sulle opportunità di lavoro, sulla competitività delle imprese, sull’accesso ai servizi digitali, sulla formazione e sulla possibilità di svolgere attività professionali da remoto. La connettività non è un servizio accessorio. È una condizione necessaria per rafforzare l’attrattività residenziale e produttiva delle valli.

La densità demografica

Il Rapporto evidenzia inoltre che i 498 Comuni totalmente montani della Lombardia rappresentano il 33,2% dei Comuni della regione, ma occupano il 41,6% della superficie regionale. Sono 9.915 chilometri quadrati di territorio e 1.207.560 residenti, pari al 12% della popolazione lombarda. La densità demografica e l’organizzazione degli insediamenti sono quindi profondamente differenti rispetto ai territori non montani. Questo incide sui costi e sulle modalità di erogazione dei servizi, sulla manutenzione delle infrastrutture e sulla capacità amministrativa dei Comuni.

Il consumo di suolo costituisce un altro indicatore rilevante.

Nei Comuni montani lombardi il suolo consumato interessa 445 chilometri quadrati, pari al 4,5% della superficie, mentre nei Comuni non montani raggiunge 2.465 chilometri quadrati, pari al 17,7%. La differenza è di 13,2 punti percentuali. Le montagne lombarde custodiscono una parte importante del capitale naturale della regione: foreste, suoli, acqua, biodiversità e paesaggi che producono benefici anche per le città e per i territori produttivi di pianura.

Le Comunità Montane

La gestione sostenibile di queste risorse deve essere riconosciuta anche sul piano economico. Le filiere bosco-legno-energia, la manutenzione forestale, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela delle risorse idriche, la gestione dei bacini montani, l’agricoltura e il turismo sostenibile devono essere parte di una strategia territoriale integrata. Le Comunità montane rappresentano uno strumento istituzionale fondamentale per costruire questa integrazione. La Lombardia conta 23 Comunità montane, che operano nella cooperazione tra Comuni, nella gestione del territorio e nella programmazione dello sviluppo locale.

Nella provincia di Bergamo, la rete delle Comunità montane costituisce una struttura istituzionale attraverso la quale i Comuni possono condividere competenze, organizzare servizi, gestire risorse e costruire programmi pluriennali. La loro stabilità permette di mantenere professionalità tecniche e amministrative, coordinare investimenti, garantire continuità alle politiche territoriali e costruire relazioni con imprese, GAL, operatori turistici, associazioni economiche e soggetti della programmazione locale.

Per Uncem Lombardia, il rafforzamento delle Comunità montane deve essere una priorità della programmazione regionale ed europea 2028-2034. Occorre consolidarne le competenze tecniche e amministrative, garantire risorse pluriennali e riconoscerne il ruolo nella gestione dei servizi e nella costruzione delle politiche di sviluppo. Il sostegno regionale deve essere collegato a obiettivi misurabili: crescita dell’occupazione, miglioramento dei redditi, aumento della copertura digitale, accessibilità dei servizi, attrazione di nuovi residenti, recupero delle abitazioni inutilizzate, investimenti delle imprese e valorizzazione delle risorse naturali.

Il Rapporto offre anche una chiave per ripensare il rapporto tra Bergamo città e le valli. Il capoluogo concentra funzioni universitarie, sanitarie, amministrative, culturali e produttive. Le valli ospitano sistemi industriali, manifatturieri, artigianali, turistici, agricoli e forestali che contribuiscono alla forza economica dell’intera provincia. La mobilità quotidiana tra città e territori montani, i collegamenti con i poli produttivi, l’accesso alle scuole superiori e all’università, la disponibilità di servizi sanitari e la qualità delle infrastrutture digitali sono elementi decisivi per la competitività del sistema bergamasco. Non può esserci una strategia di sviluppo della città separata da quella delle valli. Bergamo e i territori montani devono costruire un nuovo patto fondato su servizi, lavoro, infrastrutture, formazione, gestione delle risorse naturali e riconoscimento dei servizi ecosistemici.