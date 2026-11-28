Sono 167 i genitori separati o divorziati in provincia di Bergamo che nei prossimi giorni riceveranno i primi bonifici del contributo affitto. Un dato che colloca la Bergamasca al terzo posto in Lombardia per numero di beneficiari, subito dopo Milano (274) e Brescia (186), su un totale regionale di 1.164 ammessi (pari al 15,7% del dato nazionale di 7.402 beneficiari), per uno stanziamento complessivo in Lombardia di 3.312.106 euro.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti trasmesso questa settimana alla Ragioneria dello Stato tutti i 21 decreti di pagamento, consentendo ai beneficiari di ricevere l’accredito entro dicembre. La misura copre fino al 50% del canone di locazione, per un massimo di 500 euro al mese (fino a 6.000 euro l’anno), ed è destinata ai genitori non assegnatari della casa coniugale con figli a carico fino ai 21 anni.

Un risultato accolto con soddisfazione dalla deputata bergamasca della Lega Rebecca Frassini, che sottolinea: “Come Lega siamo da sempre dalla parte della famiglia e della tutela della genitorialità - prosegue Frassini - Ho voluto portare questo tema anche all’attenzione della Camera, organizzando un convegno con la presentazione del libro del giornalista Sergio Cotti, dedicato all’uso distorto delle accuse nelle separazioni conflittuali e alle conseguenze che determinate dinamiche possono avere sul rapporto tra genitori e figli. Serve un cambiamento non soltanto economico, ma anche normativo e culturale: è fondamentale affrontare queste situazioni con equilibrio, serietà e rispetto delle garanzie di tutti, senza mai abbassare la guardia contro ogni forma di violenza e mettendo sempre al primo posto la protezione dei minori”.

“I figli non devono diventare vittime dei conflitti tra adulti – conclude la deputata – e il loro diritto a mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori, quando ciò sia compatibile con la loro sicurezza e il loro benessere, deve essere pienamente tutelato. Con questi provvedimenti il Governo dimostra che alle parole seguono i fatti. Ringrazio ancora Matteo Salvini per aver dato a questa battaglia l’attenzione e le risorse che merita”.

I numeri dei beneficiari - A livello nazionale, i dati del Ministero evidenziano come l’88% dei beneficiari abbia cittadinanza italiana e quasi uno su due abbia almeno due figli. La platea è composta per il 56,9% da padri e per il 43,1% da madri, con oltre la metà delle domande provenienti dalla fascia d’età compresa tra i 45 e i 54 anni.

In Lombardia, oltre al podio composto da Milano (274), Brescia (186) e Bergamo (167), i contributi raggiungono Varese (125), Monza e Brianza (99), Pavia (83), Como (60), Mantova (49), Cremona (44), Lecco (35), Lodi (21) e Sondrio (21). “L’arrivo imminente dei contributi per 167 genitori della nostra provincia, terza in Lombardia per domande accolte, – conclude la deputata bergamasca - è un aiuto concreto per tante madri e tanti padri bergamaschi che, dopo una separazione, si trovano ad affrontare nuove difficoltà economiche e abitative. Salvini ha scelto di non lasciare sole queste famiglie, trasformando l’attenzione verso il problema in un impegno reale del Governo”.