Ci sono sogni che rimangono custoditi nel cuore per anni, in attesa di trovare il momento giusto per diventare realtà. E ci sono parole che, una volta scritte, possono andare ben oltre le pagine di un libro, trasformandosi in un gesto capace di aiutare gli altri. È la storia di Rosella Lazzaroni di Zogno, infermiera e autrice, che ha scelto di mettere la propria opera letteraria “Rumori di vita e d’amore. Scrusciu di vita e d’amuri” al servizio di una causa importante: sostenere Theo e Liam, i gemellini di Mapello affetti da una rara malattia genetica per contribuire alla ricerca genetica e alle loro cure.

Il rapporto con la scrittura nasce da un sogno coltivato fin da ragazza, rimasto a lungo in attesa di trovare la propria strada. «Questo libro nasce dall’incontro tra un mio sogno e il desiderio di una mia amica», racconta Rosella. Tutto ha inizio durante una telefonata, quando un’amica le confida il desiderio di vedere raccontata la propria storia. La risposta arriva spontanea: «Te la scrivo io la tua storia!». Solo dopo aver riattaccato, però, Rosella si rende conto della sfida che ha appena deciso di affrontare: non aveva mai scritto un libro. Ma, come ricorda lei stessa, «la mano, seguendo il cuore, ha iniziato con le prime pagine».

È cominciato così un percorso durato circa due anni, portato avanti tra il lavoro, la famiglia e gli impegni quotidiani. Un cammino che ha accompagnato anche le sue esperienze personali e il suo modo di guardare il mondo. Perché Rosella, prima ancora di essere un’infermiera e una scrittrice, è una donna e una madre che ha conosciuto le proprie fragilità, ma anche una forza interiore che non pensava di possedere. Cresciuta in una piccola frazione di Zogno, tra prati, boschi e natura, ha imparato nel tempo a riconoscere il valore delle relazioni e della cura degli altri.

Il libro racconta una storia di amore, dolore e resilienza, nata da un incontro reale avvenuto proprio tra le corsie dell’ospedale in cui Rosella lavora. Qui ha conosciuto la protagonista, quando suo marito era ricoverato come paziente. Da quell’incontro è nata una storia che intreccia realtà e finzione romanzata, mettendo al centro la forza di una donna e di una madre chiamata ad affrontare un evento tragico e a ricostruire ciò che la vita sembrava averle portato via.

Al cuore del racconto c’è la famiglia, intesa come porto sicuro a cui tornare anche durante le tempeste più difficili. Ma c’è anche il valore di una comunità capace di stringersi attorno a chi attraversa un momento di sofferenza. Un tema che Rosella conosce profondamente anche attraverso la propria professione. Nel ricordare il reparto del dottor Giampietro Salvi e della dottoressa Annamaria Quarenghi, sottolinea quanto sia importante andare oltre la malattia e riconoscere la persona che si ha davanti: «Le persone non sono mai soltanto le patologie che portano, ma esseri umani con un vissuto profondo». È quella cultura della cura fatta di ascolto, attenzione, silenzi e gesti di vicinanza che lei definisce vere e proprie «carezze terapeutiche».

Tra i messaggi che attraversano il libro ce n’è uno particolarmente caro all’autrice: non siamo ciò che ci accade. Anche le esperienze più dolorose possono lasciare ferite profonde, ma non devono necessariamente rappresentare la fine del nostro percorso. Rosella richiama la filosofia giapponese del Kintsugi, l’arte di riparare le ceramiche frantumate utilizzando l’oro per valorizzarne le crepe. Una metafora della resilienza e della possibilità di ricominciare senza cancellare il passato. Non a caso, sulla copertina del libro compare una farfalla dalle ali dorate, stretta tra due mani, accompagnata dalla frase «A te la scelta». Un invito a prendere in mano la propria vita, accogliere le proprie fragilità e trovare la forza per spiccare nuovamente il volo.

Ed è proprio il desiderio di trasformare queste parole in qualcosa di concreto che ha portato Rosella a intraprendere un nuovo percorso, questa volta a sostegno di Theo e Liam. La loro storia le è stata raccontata dalla nonna dei bambini, conosciuta attraverso una cara amica. Da quel momento è venuta a conoscenza della malattia dei due gemellini e dell’impegno della famiglia, che ha avviato una raccolta fondi per sostenere la ricerca genetica e le cure necessarie. Inizialmente le era stato chiesto di preparare alcune torte da vendere durante le bancarelle solidali. Ma, ricordando con ironia una sua crostata di trent’anni fa che nemmeno il suo pastore tedesco era riuscito a masticare, ha capito che forse quella non era la strada giusta. C’era però qualcosa che poteva offrire: il suo libro.

«Non me la sono sentita di rimanere inerme di fronte a quella situazione. Ho deciso di donare ciò che le mie mani, unite al mio cuore, potevano fare: le parole di questa storia, affinché potessero trasformarsi in un aiuto concreto per questi due piccoli e per la loro famiglia».

Una scelta che ha anche radici molto personali. Rosella è infatti la sorella minore di un uomo che, oltre sessant’anni fa, a causa di un’encefalite è entrato in coma, sopravvivendo ma riportando un’epilessia farmacoresistente. Oggi, con la madre anziana e invalida, è lei a occuparsi del fratello. Un’esperienza che le ha permesso di comprendere da vicino cosa significhi convivere con una fragilità e quanto possa essere grande l’amore di una famiglia. «So esattamente cosa arriva a fare una madre per un figlio», racconta. Ed è anche per questo che, quando ha conosciuto la situazione dei gemellini, ha sentito di non potersi voltare dall’altra parte.

L’intero ricavato della vendita del libro sarà devoluto a Theo e Liam e alla ricerca. Un sostegno che, nelle intenzioni dell’autrice, guarda anche oltre il presente: aiutare i due bambini significa contribuire a dare nuove possibilità alla ricerca scientifica, affinché i progressi nelle terapie genetiche e nelle cure d’avanguardia possano rappresentare una speranza anche per tante altre persone e famiglie.

Il progetto ha già trovato una prima importante occasione di incontro con il territorio attraverso la presentazione del libro al Comune di Villa d’Almè, organizzata proprio a sostegno dei gemellini. Rosella desidera ringraziare la sindaca Valentina Ceruti e l’assessore ai Servizi sociali Simone Gamba per la sensibilità dimostrata e per la disponibilità, oltre alla comunità che ha partecipato all’iniziativa, dimostrando ancora una volta quanto possa essere forte il legame tra le persone.

Il libro è inoltre disponibile in alcuni punti vendita della Valle: alla Cartorlandini di Zogno, all’Erboristeria di Nonno Cecco e all’edicola di Monica a San Pellegrino Terme. Su Amazon lo trovate a questo link. Un’occasione per avvicinarsi a una storia di amore e rinascita, scegliendo allo stesso tempo di contribuire a una causa importante. A questo link è ancora attiva la raccolta fondi per Theo e Liam su GoFundMe.

«Una sola goccia d’acqua non fa un mare, ma insieme, tante gocce, possono creare un oceano», ricorda Rosella. Una frase che racchiude il senso più profondo dell’iniziativa e il valore della solidarietà: nessun gesto è troppo piccolo quando diventa parte di qualcosa di più grande. Perché, come conclude l’autrice, «nessuno si salva da solo e ogni goccia conta immensamente». E forse è proprio questo il significato più bello del suo libro: un sogno personale che, una volta diventato realtà, ha trovato il modo di trasformarsi in un dono per gli altri. Un dono che, in questo Natale ormai alle porte, profuma di speranza e di futuro.