Prende il via ufficialmente il 27 novembre, come ogni anno per tradizione il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento ( il Thanksgiving cade quest’anno il 26 novembre) il Black Friday.

L’appuntamento con gli sconti, importato dagli Stati Uniti, con il week-end lungo che include il Cyber Monday per gli sconti i-tech del 30 novembre, prende il via a breve. Anche se non mancano promozioni anticipate o iniziative più lunghe che abbracciano l’intera settimana, con la Black Week. E quest’anno gli sconti in vetrina e online hanno avuto un “effetto alone” sulle promozioni del singolo giorno, con richiamo specifico della clientela, come la promozione del Single’s Day, ricorrenza cinese dedicata ai single che celebra il numero 1, l’11 novembre (11-11).

In attesa che l’Ufficio studi nazionale di Confcommercio comunichi le stime di spesa per il week-end del Black Friday e del Cyber Monday, l’Ufficio Studi di Confcommercio Bergamo stima l’impatto sull’economia bergamasca del prossimo fine settimana in 93 milioni e 800.000 euro, con una crescita del 13,7% rispetto all’anno scorso. Della spesa totale 46,5 milioni si stimano siano destinati al commercio tradizionale (+ 12% rispetto al 2025).

Secondo le stime, farà acquisti il 44% dei cittadini di età compresa tra i 15 e 64 anni, pari a circa 318.000 residenti in Bergamasca (su un totale di 1.119.233 abitanti). La crescita del numero degli acquirenti è notevole, pari al 10,6% in più rispetto allo scorso anno, grazie ad una maggiore propensione alla spesa, incentivata dagli sconti e alla maggiore diffusione delle promozioni.

La stima della spesa pro capite appare leggermente superiore a quella dello scorso anno, pari a 295 euro contro i 290 del 2025 (+1,7%). Chi farà acquisti anticiperà in parte le spese natalizie. Il 56% dei bergamaschi rinuncerà agli acquisti scontati, magari rinviandoli all’arrivo della tredicesima.

Quanto alle preferenze, ci si concentra su spese e acquisti ad alto valore. Aumenta la spesa per elettronica, nuove tecnologie ad uso personale e per la casa, ma anche sui capi più costosi. I consumatori infatti preferiscono anticipare l’acquisto di smartphone, computer, tablet e altri strumenti tecnologici, incentivati dalle forti promozioni.