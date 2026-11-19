Dopo il rapido passaggio perturbato di giovedì, l'alta pressione regala all'Italia una breve parentesi stabile e soleggiata tra venerdì e sabato. Restano poche eccezioni: qualche nevicata venerdì sulle Alpi occidentali oltre i 1500 metri e locali addensamenti su Appennino e basso Tirreno, con isolati piovaschi sabato tra Campania e alta Calabria.

Le temperature risalgono leggermente con punte di 22-23°C sulla Sicilia ionica e 21-22°C lungo l'Adriatico, accompagnate da tesi venti occidentali. La pausa durerà però pochissimo. Dalle prime ore di domenica una nuova perturbazione atlantica investirà il Nordovest e il versante tirrenico centro-settentrionale, estendendosi rapidamente al resto del Centro-Nord e in serata fino alla Campania.

Allerta per piogge intense tra Levante Ligure e alta Toscana, dove sono attesi accumuli fino a 100 millimetri, mentre la neve tornerà sulle Alpi intorno ai 1000 metri. Il fronte scivolerà poi velocemente verso est lasciando spazio ad ampie schiarite già in serata, accompagnato da un sensibile rinforzo dei venti meridionali (Maestrale in Sardegna) e da un calo delle massime al Nord.

Nelle nostre valli ci attende una tregua all'insegna del bel tempo: tra venerdì e sabato la nuvolosità si diraderà rapidamente lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi.

Il clima sarà frizzante di notte e al primo mattino, con minime fino a 3-4°C nei fondovalle, ma decisamente piacevole durante il giorno grazie a punte di 14-16°C. Lo scenario cambia radicalmente domenica, quando il transito di una nuova perturbazione porterà piogge e rovesci tra la mattina e il primo pomeriggio, prima di un graduale miglioramento verso sera.

Tornerà anche la neve sulle Orobie fino ai 1500-1700 metri di quota, accompagnata da un generale calo delle temperature. L'instabilità proseguirà poi nella prima parte della prossima settimana, con nuove occasioni per precipitazioni soprattutto tra mercoledì e giovedì.