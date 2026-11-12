Dalle memorie del nonno al riconoscimento nazionale: a Leonardo Zanchi il Premio Matteotti per il suo libro sulla comunicazione nei lager

Martedì 10 novembre, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, Leonardo Zanchi, 29enne di San Pellegrino Terme, è stato insignito del Premio nazionale Giacomo Matteotti, riconoscimento assegnato ogni anno ad opere che illustrano gli ideali della vita di Matteotti e la storia italiana ed europea tra la Prima guerra mondiale e la fine del fascismo per diffondere i valori di democrazia, libertà, giustizia sociale e fratellanza da lui difesi.

Zanchi ha ricevuto il premio nella sezione saggistica per il suo libro "Domani mattina. La memoria nelle parole dei lager nazisti" pubblicato l'anno scorso. Il libro considera il ruolo della lingua e della comunicazione nell'esperienza dei deportati italiani nei campi nazisti, analizzando tanto il lessico della violenza nazista, quanto il controlinguaggio di resistenza dei prigionieri stessi, rappresentati in copertina nell'efficace rielaborazione grafica di Gaia Scanzi, giovane graphic designer, anche lei di San Pellegrino Terme.

Alla cerimonia della XXII edizione del Premio hanno preso parte il Segretario generale della Presidenza del Consiglio e Presidente della Commissione esaminatrice, Carlo Deodato, i componenti della Commissione (Alberto Aghemo, Giovanni Belardelli, Ernesto Galli Della Loggia, Adriano Monti Buzzetti Colella, Tommaso Piffer e Gianpaolo Romanato), docenti e studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Tommaso Salvini” di Roma, dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Croce – Aleramo” di Roma, del Liceo “Orazio” di Roma e del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma.

Tutto era cominciato diversi anni fa, quando Zanchi raccontava le memorie della deportazione del nonno materno Bonifacio Ravasio (ex deportato politico nel campo di concentramento di Buchenwald - Germania) nella sua San Pellegrino Terme, arrivano persino di fronte alle telecamere di Mediaset Infinity."Questo libro - ci spiegava Zanchi in una intervista dell'anno scorso - tratta il linguaggio e la comunicazione all'interno dei lager nazisti e nasce dalla ricerca che ha portato alla mia tesi di laurea, discussa all'Università Statale di Milano.

Punto di partenza del lavoro sono state le testimonianze dei sopravvissuti: sia quelle dei deportati politici, poiché antifascisti, sia quelle dei deportati razziali, ovvero gli ebrei. Su suggerimento del professor Giuseppe Polimeni, linguista e storico della lingua italiana, ne ho successivamente tratto questo libro. Vengono trattate varie tematiche e, secondo me, una delle più interessanti è la resistenza dei deportati: l'atto di parlare nel lager, essendo vietato, diventa un gesto di sopravvivenza, di solidarietà verso l'altro, di affermazione dell'umanità contro l'annientamento imposto dai nazisti.

A coloro che leggono questo libro, vorrei dire di provare a guardare le deportazioni mettendo da parte i luoghi comuni a cui siamo abituati, perché in esse non vi sono soltanto tracce della morte e dello sterminio ma anche di speranza, come ad esempio il fatto di voler ritornare a casa e tornare a vivere le vite di prima".

IL VIDEO DELLA PREMIAZIONE (Zanchi viene premiato al minuto 22:48)