Violenza sulle donne: "Non aspettiamo le tragedia, agiamo prima". All'Europarlamento Magoni con Valentina Pitzalis

Rompere il silenzio, riconoscere i segnali della violenza e costruire una cultura fondata sul rispetto. Sono stati questi i temi al centro del convegno "Rompiamo il silenzio - L'Europa tra prevenzione, responsabilità e cambiamento nella lotta contro la violenza di genere", svoltosi ieri, mercoledì 11 novembre, alla Sala 1H1 del Parlamento Europeo di Bruxelles su iniziativa dell'Europarlamentare selvinese On. Lara Magoni che ha lanciato il messaggio: "Non possiamo aspettare che si consumi una tragedia per ricordarci che esiste un problema: dobbiamo agire prima".

L'appuntamento ha visto la partecipazione di numerose delegazioni di alcune associazioni dei Comuni di Selvino e Aviatico, oltre al vicesindaco di Selvino Claudio Ruggeri: Pro Loco di Selvino APS; Corpo Bandistico Musicale “La Montanara APS” di Selvino; Protezione Civile di Selvino; Servizio Volontari dell’Altipiano Selvino-Aviatico ODV (associazione dei volontari dell’ambulanza); AVIS Comunale di Selvino ODV; Associazione Centro Anziani Primavera di Selvino; “Noi X Loro di Selvino ODV”; Pro Loco Aviatico APS e infine GESA (Gruppo Ecologico Escursionistico Selvino Aviatico).

Una presenza che ha portato nel cuore delle istituzioni europee l'impegno del volontariato locale. A documentare la giornata anche un gruppo di cinque giornalisti. Nel corso dell'incontro sono passati a salutare Lara Magoni, e tutto il pubblico presente, anche: Antonella Sberna (vicepresidente del Parlamento Europeo), l'Onorevole Carolina Morace (Eurodeputata al Parlamento Europeo, nonché membro della Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere FEMM e della Commissione per gli affari costituzionali AFCO), Mario Mantovani (membro del Parlamento Europeo e vicepresidente di Regione Lombardia dal 2013 al 2015); Chiara Maria Gemma (Europarlamentare e membro del gruppo degli ECR (Conservatori e Riformisti Europei) e don Claudio Visconti (sacerdote bergamasco e responsabile della comunità italiana a Bruxelles).

Particolarmente intensa la testimonianza di Valentina Pitzalis, sopravvissuta a un tentativo di femminicidio da parte dell'ex marito il 18 aprile 2011, durante il quale riportò ustioni gravissime e permanenti. Dopo l'aggressione dovette affrontare persino un percorso giudiziario, conclusosi con l'archiviazione delle accuse a suo carico. Nel suo intervento ha raccontato gli anni segnati dal controllo psicologico, dalla gelosia possessiva e dall'isolamento, sottolineando quanto sia difficile riconoscere le forme di violenza che non lasciano segni visibili. Un messaggio rivolto soprattutto ai giovani: "L'amore non è privazione". Oggi porta la propria esperienza nelle scuole e negli incontri pubblici, anche con l'associazione "Fare X Bene ETS", per sensibilizzare sul riconoscimento dei comportamenti abusivi e sulla prevenzione. «La cosa peggiore non è il mio aspetto, del quale ho preso coscienza, ma essere stata resa invalida al 100% e non poter più lavorare», ha aggiunto Pitzalis, sottolineando quanto sia importante mantenere alta l’attenzione sul tema durante tutto l’anno, senza limitarla alla ricorrenza del 25 novembre.

Il tema affrontato a Bruxelles richiama inevitabilmente anche le vicende che hanno colpito il territorio bergamasco e vallare. Tra queste quella di Pamela Genini, 29enne originaria di Strozza, in Valle Imagna, uccisa a Milano nell'ottobre 2025. La sua storia, pur non essendo stata oggetto degli interventi durante il convegno, rappresenta un doloroso richiamo alla vicinanza di questo fenomeno alle comunità locali.

Ad aprire il confronto di ieri è stata Magoni, la quale ha sottolineato come la lotta alla violenza non possa limitarsi alle norme e agli interventi giudiziari. Fondamentale è soprattutto prevenire, imparando a riconoscere i primi segnali di abuso: "La storia di Valentina ha una forza straordinaria» e rappresenta una testimonianza concreta di quanto sia fondamentale ascoltare le vittime e intervenire prima che la violenza raggiunga conseguenze estreme. «Prevenzione, educazione al rispetto, capacità di riconoscere i segnali di pericolo e tutela delle vittime devono diventare priorità concrete – ha sottolineato l’eurodeputata –. Il silenzio non protegge le vittime, spesso protegge chi fa loro del male».

A moderare l’incontro la giornalista e conduttrice televisiva Simona Befani. Quattro le protagoniste del confronto: Valentina Pitzalis (attivista, testimone e simbolo della lotta al femminicidio); l’Onorevole Cristina Almici (Deputata e componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere); la dottoressa Carmen Pugliese (Pubblico Ministero e opinionista di “Quarto Grado”) e la dottoressa Daniela Simonetti (Giornalista ANSA e fondatrice di “ChangeTheGame”).

Dal confronto è emersa la necessità di affrontare la violenza in tutte le sue forme: non soltanto quella fisica, ma anche il controllo psicologico, le minacce, l'isolamento e la manipolazione. Un cambiamento che deve partire dall'educazione, coinvolgendo scuole, famiglie e luoghi di aggregazione. Anche gli uomini sono chiamati a essere parte attiva di questo percorso, contrastando i modelli culturali basati sul possesso e sulla sopraffazione.

Concludendo il messaggio arrivato da Bruxelles riguarda quindi anche le comunità delle nostre valli: rompere il silenzio significa ascoltare, non minimizzare e garantire protezione a chi chiede aiuto. Perché alla fine la prevenzione deve iniziare prima che una situazione di violenza possa trasformarsi in tragedia.