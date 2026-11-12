Traffico di droga e controllo militare nei boschi: maxi operazione dei Carabinieri

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto dell’Arma dei Carabinieri in Lombardia contro il fenomeno dell’occupazione e del controllo militare delle aree boschive da parte delle reti del narcotraffico. Nel pomeriggio di martedì, 10 novembre, una massiccia operazione coordinata a morsa concentrica si è sviluppata simultaneamente nelle province di Milano, Bergamo, Monza Brianza, Varese, Como, Lecco e Pavia.

L’intervento rappresenta la naturale prosecuzione dell’incessante dispositivo di pressione territoriale che già la scorsa settimana aveva portato al fermo di 8 soggetti, oltre al sequestro di armi e consistenti quantitativi di stupefacenti.

Il dispositivo congiunto "a catenaccio" ha visto operare i Carabinieri dei rispettivi Comandi Provinciali insieme ai colleghi del 3° Reggimento Lombardia, ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, al Gruppo Forestale di Bergamo e alle unità cinofile di Casatenovo (LC), con il supporto aereo e specialistico dei droni e delle unità cinofile della Polizia Locale di Milano.

Colpita al cuore la logistica dello spaccio: 17 basi clandestine rase al suolo - L'obiettivo prioritario della manovra è stato quello di sottrarre continuità operativa alle piazze di spaccio boschive, eliminandone i presidi territoriali. I militari hanno individuato e smantellato 17 bivacchi clandestini, vere e proprie postazioni fortificate utilizzate dagli spacciatori per dominare il sottobosco, stoccare le dosi e presidiare i punti di smercio.

All'interno e nelle immediate adiacenze di queste strutture da campo è stato rinvenuto un vero e proprio arsenale di difesa e attacco, a testimonianza del livello di pericolosità e controllo paramilitare dell'area: tra i reperti sequestrati figurano machete con lame fino a 40 centimetri, coltelli a serramanico e multiuso, una mazza da baseball in ferro di 110 centimetri, picconi e attrezzi da scasso, oltre a una cospicua quantità di materiale da confezionamento.

Il bilancio operativo: sequestri e arresti - L'azione di cinturazione e rastrellamento delle zone campestri ha prodotto un quadro complessivo di rilievo:

Bonifica e controlli: 17 bivacchi distrutti, 146 persone identificate e 107 veicoli ispezionati lungo le vie di accesso e penetrazione ai boschi.

17 bivacchi distrutti, 146 persone identificate e 107 veicoli ispezionati lungo le vie di accesso e penetrazione ai boschi. Arresti: 3 pusher di nazionalità marocchina sono stati tratti in arresto in flagranza di reato (uno dei quali già destinatario di una misura cautelare in carcere per traffico di stupefacenti), mentre 3 acquirenti sono stati segnalati all'Autorità Prefettizia.

3 pusher di nazionalità marocchina sono stati tratti in arresto in flagranza di reato (uno dei quali già destinatario di una misura cautelare in carcere per traffico di stupefacenti), mentre 3 acquirenti sono stati segnalati all'Autorità Prefettizia. I sequestri complessivi: sottratti al mercato nero quasi 240 grammi di sostanze stupefacenti (tra cui circa 128 gr. di eroina, 86 gr. di cocaina e oltre 104 gr. di hashish), oltre 6.400 euro in contanti in banconote di vario taglio (sia intra che extra UE), un lingotto d'oro da 1 grammo e l'intero parco armi bianche rinvenuto a presidio delle postazioni.

L'operazione conferma la determinazione dell'Arma nel negare rifugio alle organizzazioni criminali, restituendo la piena e sicura fruibilità delle aree verdi ai cittadini della Lombardia.