Morì sul Monte Cavallo a Valleve, ma sognava l'Everest: l'amico salirà al campo base in sua memoria

Un'impresa per ricordare l'amico scomparso sulle vette dell'alta Val Brembana. Il 9 novembre 2024, Orazio Scalzo, 33enne ingegnere catanzarese (a sinistra in foto), residente a Milano per lavoro, era impegnato in un’escursione, appuntamento consueto in quanto appassionato di trekking. Ma sul versante orientale del monte Cavallo a Valleve, a 2.323 metri di altitudine, perse la vita, precipitando da uno sperone, per circa trenta metri.

"Un talento in tutti i campi: un professionista, che aveva lasciato Catanzaro per gli studi prima e per lavoro in seguito; uno sportivo; una coscienza politica; un sorriso sornione e silenzioso; un tifoso delle Aquile; un’esplosione di versatilità ed energia. Orazio oggi è una «vetta». E dalla vetta, si sa, si scorge l’orizzonte" racconta l'amico Enzo Guzzi (a destra nella foto), nel cui ricordo si appresta ad affrontare un’impresa ammirevole, come omaggio alla sua memoria e all’idea abbozzata anni addietro, insieme: raggiungere il campo base dell'Everest in Nepal, a 5.364 metri.

Il viaggio si articolerà da sabato 14 novembre fino al 29 del mese, da Kathmandu fino alla valle del Khumbu, culminando nella visita a “Casa di Ste”, l’orfanotrofio, tra le strutture realizzate da «Finale for Nepal».

Un’avventura che atterra, infatti, in una dimensione benefica: da qui, la lodevole iniziativa «Verso l’infinito e Oltre, per Orazio», la raccolta fondi attraverso «Finale for Nepal» (www.finalefornepal.org), associazione senza scopo di lucro attiva nel sostegno delle comunità locali in Nepal attraverso progetti di sviluppo, istruzione e assistenza, anche in risposta alla recente alluvione che ha colpito il Paese.

Un atto di generosità, un’impresa concepita nel ricordo di un amico che non c’è più e che si punta a «sfiorare», anche solo con una lacrima e un sorriso, nel momento in cui si sarà raggiunta la vetta. «Verso l’infinito e Oltre, per Orazio». I dettagli del viaggio e come donare a questo link. Qua su Instagram e Facebook.