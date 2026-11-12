Imbrattato il centro sportivo di Gromlongo: "L'area è videosorvegliata, se vi fate avanti non denunciamo"

Diverse strutture del centro sportivo di Gromlongo, a Palazzago, intitolato lo scorso luglio a Francesco Mazzoleni, sono state imbrattate nei giorni scorsi. A comunicarlo sui social l’Amministrazione comunale, con un post accompagnato dalle fotografie degli imbrattamenti che mostrano porte di servizio, pilastri e travi in legno ricoperte da scritte.

L'area è dotata di videosorveglianza: il Comune annuncia che i fatti verranno denunciati e che le immagini saranno consegnate alle autorità competenti. L’Amministrazione rivolge però anche un invito diretto a chi ha compiuto gli imbrattamenti: "Se i responsabili volessero farsi avanti ed evitare la denuncia in caso di riconoscimento, possono rivolgersi all'ufficio della Polizia Locale".

Una possibilità che, secondo quanto indicato nell’avviso comunale, viene offerta per evitare la denuncia in caso di successivo riconoscimento. Al momento non vengono precisati né l’entità economica dei danni né i tempi necessari per la pulizia delle strutture. Il messaggio del Comune mette al centro l’accaduto e la richiesta ai responsabili di presentarsi spontaneamente.