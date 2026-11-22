Nel pomeriggio soleggiato di ieri, sabato 21 novembre, Dossena si è vestita di tricolore per celebrare l’ASD Palla Tamburello Dossena e la sua storica conquista del titolo italiano. Lo scorso 15 agosto, a Torre de’ Roveri, la formazione dossenese ha infatti conquistato la finale di Tamburello Open, laureandosi Campione d’Italia. Un risultato che ha coinvolto e reso orgogliosa l’intera comunità, riunita per rendere omaggio ai protagonisti di questa importante impresa sportiva.

Le celebrazioni sono iniziate alle 15.30 dall’InfoPoint di Dossena, punto di partenza della sfilata accompagnata dalle note del “Corpo Musicale di Dossena”. Il corteo ha attraversato le vie del paese fino a raggiungere l’incrocio tra Via Don Pietro Rigoli e Via Risorgimento, dove era stata esposta una grande bandiera italiana.

Qui i presenti hanno intonato insieme l’Inno Nazionale, mentre i bambini hanno liberato verso il cielo alcuni palloncini ad elio di colore verde, bianco e rosso. La manifestazione è poi proseguita fino alla palestra del plesso scolastico, situata nella via sottostante la Chiesa Parrocchiale, dove si è svolto il momento istituzionale e celebrativo.

A condurre l’evento è stato Felice Trionfini, che ha accolto i partecipanti e introdotto i diversi momenti della manifestazione. Nel suo intervento ha voluto sottolineare il valore del percorso compiuto dalla società, dedicando un particolare riconoscimento al presidente Daniele Consonni, descritto come il cuore pulsante dell’ASD Palla Tamburello Dossena, capace di trasformare la passione in una storia di successi e i sogni in realtà. Sono poi intervenuti il sindaco Fabio Bonzi, Alfio Ghezzi (Consigliere Federale della Federazione Italiana Palla Tamburello) affiancato da Simona Trionfini (figura di riferimento della società dossenese e Consigliera Federale della Federazione Italiana Palla Tamburello) oltre all'arciprete don Sergio Carrara.

"Sono molto soddisfatto per il risultato che abbiamo raggiunto - ha esclamato Consonni. - Questo titolo italiano rappresenta il coronamento di un percorso costruito nel tempo. Grazie ai giocatori, allo staff, ai collaboratori, all'Amministrazione Comunale e a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto sportivo".

Un pensiero particolare è stato riservato ai tifosi, che hanno accompagnato la squadra durante il campionato con una presenza costante e numerosa: "Il loro sostegno - ha aggiunto il presidente - è stato fondamentale per non far sentire mai soli i giocatori". Con lo sguardo già rivolto al futuro, Consonni ha inoltre ricordato l'importanza di continuare a lavorare per difendere il titolo nella prossima stagione.

Il Sindaco Bonzi ha invece evidenziato il valore della vittoria per tutta la comunità, sottolineando come un risultato di questo genere non rappresenti soltanto un successo sportivo, ma anche un motivo di orgoglio collettivo. Successivamente ha anche ringraziato dirigenti, giocatori e tutte le persone che negli anni hanno dedicato tempo ed energie alla crescita della società, contribuendo a renderla una realtà importante per il territorio.

Nel suo intervento ha inoltre richiamato l'attenzione sul valore educativo dello sport e sull'esempio che una squadra di Serie A può rappresentare per i tanti giovani del paese. A nome dell'Amministrazione Comunale è stata anche annunciata la consegna di un piccolo riconoscimento commemorativo, come segno di gratitudine per il percorso compiuto.

Il Consigliere Federale Ghezzi è intervenuto dicendo: "È molto importante la storia di questa disciplina e delle persone che, nel corso degli anni, si sono impegnate per mantenerla viva". Proseguendo ha sottolineato il valore della memoria sportiva e del lavoro svolto da dirigenti e volontari, ricordando soprattutto l'importanza di avvicinare le nuove generazioni al tamburello attraverso iniziative e attività nelle scuole.

Infine, l'arciprete don Sergio Carrara ha manifestato la propria vicinanza alla comunità e alla società sportiva, esprimendo apprezzamento per il risultato raggiunto e per l'impegno delle persone che contribuiscono alla vita del paese.

Uno dei momenti più attesi è stato quello dedicato alle premiazioni. Lo staff e i giocatori della formazione di Serie A hanno ricevuto una maglia e una targa commemorativa, riconoscimenti simbolici per celebrare un'impresa destinata a rimanere nella storia sportiva di Dossena. Un momento di riconoscenza per tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento del titolo, dentro e fuori dal campo.

Per quanto riguarda lo staff sono stati premiati: il presidente Daniele Consonni, il direttore sportivo Roberto Locatelli e i collaboratori Mauro Milesi e Roberto Bonzi. A ricevere il riconoscimento sono stati anche gli otto protagonisti della squadra: Manuel Beltrami (allenatore e giocatore); Johan Pierron e Federico Merighi (fondocampisti); Gabriele Weber (mezzovolo); Filippo Martinetto e Matteo Lado (terzini); Daniele Trionfini (capitano e terzino); Alessandro Mogliotti (fondocampista).

Tra le soddisfazioni ricordate anche il secondo posto ottenuto ai giochi organizzati durante la stagione e il percorso di crescita della formazione femminile. Buoni riscontri sono arrivati inoltre dalla Serie C, che dopo un avvio di campionato più complicato ha saputo migliorare il proprio rendimento, chiudendo al secondo posto e raggiungendola semifinale di Coppa Italia a Roma.

La giornata si è conclusa con la proiezione del video riassuntivo della finale di Tamburello Open disputata a ferragosto a Torre de’ Roveri. Le immagini della vittoria sono state accompagnate dagli applausi dei presenti, tra cui quelli di Pietro Alcaini, presidente della "Coppa Val Brembana Giovani Promesse", manifestazione calcistica per giovani talenti nata proprio a Dossena. Non sono mancati i momenti dedicati alle fotografie di gruppo, seguiti da un buffet e dal tradizionale taglio della torta.