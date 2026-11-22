Un altro sfregio colpisce uno degli angoli più cari a chi vive e frequenta la montagna. Ieri pomeriggio, sabato 21 novembre, la Madonnina dei Tre Faggi a Fuipiano Valle Imagna è stata ridotta in frantumi, mentre durante il sopralluogo è emersa l'ennesima effrazione alla cassetta delle offerte. Un episodio che pesa come un macigno sulla comunità locale e sul gruppo locale degli Alpini che, negli anni, si è speso in prima persona per ridare dignità al luogo.

​"Per generazioni l'immagine sacra ha accompagnato il cammino di escursionisti, famiglie e appassionati, intrecciandosi con i racconti e le tradizioni della Valle Imagna. Non soltanto un elemento devozionale, ma un presidio affettivo legato all'identità del territorio. Proprio quel legame aveva spinto gli Alpini di diversi gruppi a rimboccarsi le maniche per recuperare e valorizzare la cappelletta e gli spazi circostanti, investendo ore di lavoro volontario, fatica e attaccamento alla montagna" fa sapere Carlo Manzinali, Alpino del Gruppo di Corna Imagna e uno dei custodi dei Tre Faggi.

​Il quadro emerso lascia poco spazio all'indifferenza: la statua è stata spaccata in più porzioni, con il volto staccato dal corpo e la base pesantemente compromessa. "Si tratta dell'ennesima prova difficile - prosegue Manzinali - dopo i danni provocati dal maltempo alla vegetazione e le fasi di degrado registrate negli ultimi tempi. ​Sul fronte delle cause, la prudenza resta d'obbligo in attesa di riscontri oggettivi, senza rincorrere congetture affrettate. Tuttavia, il fatto che sia stata nuovamente scassinata la cassetta delle offerte rafforza l'ipotesi di un atto volontario, trasformando l'accaduto in un gesto che colpisce insieme il sentimento religioso, l'impegno civico e la memoria condivisa".

​I resti della statua sono già stati raccolti per metterli al sicuro; nei prossimi giorni si procederà a un'analisi accurata delle parti recuperate per capire come muoversi sul fronte di un possibile restauro o recupero.

​Resta forte, intanto, il senso di amarezza espresso dagli Alpini, come evidenzia Manzinali: "Vedere vanificato o calpestato un lavoro fatto con discrezione e dedizione fa male a chi considera quei sentieri parte della propria storia. Nonostante il colpo incassato, ribadiamo la volontà di non voltarci dall'altra parte e di restare un punto fermo sul territorio, rinnovando però un appello chiaro: i Tre Faggi hanno bisogno di tutela, rispetto e attenzione concreta, non di nuovi atti di vandalismo".

"Sì è ripetuto un gesto irresponsabile, da stigmatizzare sotto ogni profilo, che colpisce contemporaneamente la sfera religiosa, il patrimonio culturale, i volontari e il senso di appartenenza di una comunità. L'immagine di quella Madonnina frantumata fa comprendere a quanto può arrivare la violenza che non ha rispetto alcuno" spiega il sindaco di Fuipiano Valle Imagna, Luigi Diego Eléna.