Nei giorni scorsi, la Sanpellegrino Spa ha avviato i lavori preliminari in vista della realizzazione del primo magazzino a servizio dello stabilimento di Ruspino, comprensivo di un parcheggio.

L'area si trova tra la ex strada provinciale a il Brembo, nei pressi dell'azienda Sonzogni Marmi, e a nord del ponte della Sanpellegrino, ed è grande circa 20mila metri quadrati.

Una volta ottenuto l'ok dal Comune di Zogno, l'azienda otterrà la sua prima area di stoccaggio: attualmente, infatti, la Sanpellegrino carica le bottiglie direttamente sui tir per essere trasportate poi ai magazzini di Madone e Levate.

La società ha acquistato l'area da tre aziende e, nel frattempo, - come riporta L'Eco di Bergamo - sono in corso le operazioni di pulizia e di organizzazione dei sottoservizi, in attesa dell'ok al progetto dal Comune e dell'approvazione della variante al Pgt. Martedì 24 novembre, inoltre, sarà eseguita la demolizione del vecchio caseggiato che costeggia la strada, risalente al 900 e che in passato ospitava le famiglie di allevatori dei terreni vicini.

La fase di preparazione dovrebbe durare circa otto mesi, poi si passerà alla realizzazione dell'ampliamento, con annessa nuova strada di accesso direttamente dall'ex provinciale.