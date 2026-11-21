In seguito ai lavori di allargamento stradale sulla provinciale SP23 tra i Comuni di Sedrina e Ubiale Clanezzo, ad opera della Provincia di Bergamo, la strada in territorio di Ubiale Clanezzo sarà chiusa al transito dal 25 novembre al 4 dicembre 2026.

La chiusura completa al transito sarà disposta nelle seguenti fasce orarie: dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 15.15 alle 17.30. Nelle restanti fasce orarie - e per le intere giornate il sabato e la domenica - sarà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri con saltuaria sospensione della circolazione per massimo 15 minuti e limite di velocità pari a 30 km/h.

Sempre restando in tema viabilità in territorio di Ubiale Clanezzo, è di pochi giorni fa la notizia dello stanziamento di oltre 2,1 milioni di euro per la SP23 (e SP24 della VAl Brembilla) relativamente alla manutenzione straordinaria del ponte fra Sedrina e Ubiale Clanezzo, in programma per il 2030.

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