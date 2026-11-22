È stato inaugurato ieri, sabato 21 novembre, il Parco di Villa Belotti, al termine dell’intervento di recupero e valorizzazione promosso dal Comune di Zogno. Il progetto restituisce alla comunità un luogo della memoria cittadina, nel quale le opere d’arte e il giardino conservano le tracce della vita e del pensiero di Bortolo Belotti, figura di primo piano della storia bergamasca del Novecento. Il complesso di via Roma, oggi sede della biblioteca comunale e della Casa Museo a lui dedicata, si arricchisce così di nuove opportunità di visita, incontro e conoscenza.

Il pomeriggio si è aperto con i saluti del sindaco di Zogno Giuliano Ghisalberti e dell’assessora alla Cultura Barbara Carminati, che hanno presentato il progetto. Hanno portato il loro saluto anche Stefano Locatelli, già sindaco di Chiuduno, i consiglieri regionali Giovanni Malanchini, Jonathan Lobati e Alberto Mazzoleni, e Valeriano Bianchi, presidente della Comunità Montana Valle Brembana.

A seguire, Ivano Sonzogni, studioso di Belotti, ha ripercorso la vicenda umana e culturale dello storico, giurista, politico e poeta zognese nell’intervento “Bortolo Belotti. Una personalità poliedrica”. La visita alla Casa Museo e al parco ha concluso la giornata, accompagnando i partecipanti alla scoperta degli spazi recuperati.

“È una bella giornata per Zogno e per tutti i suoi cittadini. Con i lavori di riqualificazione del Parco Belotti oggi valorizziamo ancora di più un luogo della memoria del nostro paese. La numerosa presenza a questa inaugurazione dimostra quanto gli zognesi tengano alla propria storia e alla propria cultura. Con questo intervento, inoltre, abbiamo dato ulteriore slancio ai numerosi musei locali che compongono la Rete Diffusa Museale, trasformandola in un vero e proprio polo di attrazione per il territorio”, sottolinea il sindaco Giuliano Ghisalberti.

Con un investimento complessivo di 463mila euro, il progetto ha unito il restauro conservativo degli elementi architettonici e decorativi alla sistemazione degli spazi, alla riqualificazione del verde e alla realizzazione di nuovi strumenti di visita. Il recupero ha interessato i busti con basamento, quattro stele e lapidi, nove putti e un gruppo scultoreo con tre putti, tre leoni, tra cui quello di San Marco, 18 vasi ornamentali e 20 sedute e panchine, oltre all’edicola della Madonna, alla statua della Fede, alla balaustra e al pozzo. Le lavorazioni hanno previsto la pulitura delle superfici, con rimozione di depositi, muschi e patine biologiche, il consolidamento delle parti deteriorate, la stuccatura delle fessurazioni e delle lacune e l’applicazione di trattamenti protettivi.

La sistemazione degli spazi ha riguardato anche le due scale, il ripristino dei vialetti in pietrisco, delle bordature delle aiuole, delle canaline di scolo e della pavimentazione del campo da bocce. Sul versante nord sono stati realizzati il consolidamento del muro di contenimento e la sistemazione della scalinata di accesso da piazza Belotti, attraverso lo smontaggio e il corretto riposizionamento degli elementi esistenti. È stata inoltre installata un’illuminazione dedicata, pensata per valorizzare le opere e consentire una fruizione sicura del parco anche nelle ore di minore luce. Gli interventi sul verde hanno compreso potature, rimozione delle specie infestanti e il reinserimento di arbusti originariamente presenti. La cura delle aiuole, con particolare attenzione alle rose legate alla figura di Belotti, ha contribuito a valorizzare il disegno del giardino all’italiana e a rendere nuovamente visibili le opere nascoste dalla vegetazione.

Il rapporto tra le sculture e gli spazi verdi è infatti parte della concezione stessa del parco, voluto da Belotti come luogo di cultura e memoria. Dopo l’acquisto della villa nel 1913, il giardino si arricchì progressivamente di opere e iscrizioni ispirate alla storia della Valle Brembana, alla fede e agli interessi del proprietario. Tra queste, gli undici busti del Convito dei Grandi Brembani, realizzati da Nino Galizzi e collocati nel 1929, rendono omaggio a personalità legate alla valle, tra cui Torquato Tasso, Palma il Vecchio e Giacomo Quarenghi. La statua della Fede e l’edicola della Madonna ne richiamano la dimensione spirituale, mentre il Gioppino e il campo da bocce raccontano i momenti di svago e di incontro con gli amici.

“Con questo intervento abbiamo voluto restituire al Parco Belotti il ruolo che gli compete nel patrimonio storico e culturale di Zogno – sottolinea Barbara Carminati, assessora alla Cultura del Comune di Zogno –. Non si tratta solo di sistemare un giardino, ma di recuperare un luogo dove natura, arte e memoria si incontrano. Le opere, le iscrizioni e il disegno degli spazi custodiscono il pensiero e la sensibilità dello zognese Bortolo Belotti, insieme al suo profondo legame con la Valle Brembana. I nuovi strumenti di visita e le attività con le scuole contribuiranno a trasmettere questa eredità alle nuove generazioni, rendendo il parco e la Casa Museo luoghi di conoscenza e partecipazione. In questa occasione desideriamo ricordare con affetto l’Avvocato Gianluca La Villa, nipote di Bortolo Belotti, scomparso poche settimane fa, che è stato tra i promotori del rinnovamento del parco. A lui va il nostro ringraziamento per aver sostenuto un progetto che oggi restituiamo alla comunità”.