Domenica 22 novembre un nuovo appuntamento con Slow Tour Valli Orobiche – Alla scoperta dei produttori locali, il progetto promosso da Slow Food Valli Orobiche in collaborazione con le Condotte Slow Food di Bergamo e Bassa Bergamasca, con il contributo della Provincia di Bergamo, che porterà alla scoperta della Azienda Agricola Delta Nova di Dossena, una realtà del territorio che ha fatto delle erbe officinali, delle piante aromatiche e della biodiversità il cuore della propria attività.

Accompagnati da Paola Como, i partecipanti potranno entrare nel mondo di di questa realtà di eccellenza della Valle, seguendo il percorso delle erbe dalla coltivazione alla trasformazione. Attraverso la visita agli spazi aziendali, le attività pratiche e gli assaggi, scopriranno le caratteristiche delle diverse botaniche, i loro profumi e le molteplici possibilità di impiego.

La giornata prenderà il via alle ore 10 in piazza Zignoni a San Giovanni Bianco, punto di ritrovo dei partecipanti. La prima tappa sarà il laboratorio di trasformazione dell’azienda, dove sono in programma una degustazione di infusi e un laboratorio pratico dedicato alla preparazione del gin casalingo e dei liquorini alle erbe per scoprire i profumi delle botaniche utilizzate e il loro impiego nella realizzazione di queste bevande.

L'Azienda Agricola Delta Nova è una realtà a conduzione familiare attiva dal 2010 a Dossena, fondata da Paola Como e Nico Matera. Paola e Nico, originari della Puglia e innamorati del territorio orobico, hanno iniziato la loro avventura a Dossena in località Prato Molinaro, e studiano l'inserimento di piante compatibili con il territorio e l'ecosistema e, nel 2019, fondano Delta Nova, specializzata in piccoli frutti antiossidanti, piante officinali, piante farmaceutiche ed aromatiche. “Ci piacciono le piante” -racconta Paola - e con l'aiuto degli anziani del posto abbiamo in un primo tempo imparato a conoscere le piante edibili del luogo. Poi ci siamo messi a studiarle, a osservare il territorio e a sperimentarne l'allevamento. Abbiamo avuto tanti bravi maestri. Abbiamo così iniziato a realizzare gli impianti di mirtilli siberiani, josta, ribes e goumy del Giappone, poi abbiamo avviato gli impianti di officinali, farmaceutiche e aromatiche, piccoli frutti, frutta (come kiwi) e coltivazione di canapa (cannabis light). "

Oggi hanno attivo un vivaio specializzato in piante medicinali, ornamentali, aromatiche e nella linea Hanf Doctor (microrizze e biofertilizzanti biodinamici). Il laboratorio e lo spaccio agricolo contestuale con la lavorazione è a San Giovanni Bianco “Lì è dove curiamo la fase finale del processo di lavorazione delle piante, il confezionamento e la vendite dei nostri prodotti (infusi, condimenti, marmellate, conserve, birre)". Oggi Paola a Nico producono numerose varietà botaniche: “La nostra filosofia è quella di promuovere una agricoltura sostenibile, una agroecologia, con pratiche manuali e recupero del territorio in area Natura 2000 tra i 700 e gli 800 metri di altitudine".

Verso le 11.30 il gruppo si sposterà a Prato Molinaro per visitare le coltivazioni e il vivaio. Una breve camminata di circa 10-15 minuti accompagnerà poi i partecipanti alla scoperta degli spazi dedicati alle erbe officinali e del lavoro necessario per trasformarle in prodotti. Non mancheranno i momenti dedicati al gusto: un aperitivo-degustazione con vino bianco chinato all’achillea e primosale alle erbe orobiche, seguito da un ristoro con la zuppa calda aromatica delle Terre Alte. Un incontro di sapori che unisce le botaniche al mondo dei formaggi e del vino, valorizzando le possibilità gastronomiche delle erbe del territorio. La giornata si concluderà con l’assaggio del gin casalingo, dei liquorini alle erbe e delle tisane dell’azienda.

Un’esperienza che va oltre la semplice visita aziendale e che vuole valorizzare il legame tra agricoltura, biodiversità, cucina e saperi locali, dando spazio a chi ogni giorno custodisce e trasforma le risorse del territorio. “Sarà un Laboratorio del Gusto particolare - dichiara Oliviero Manzoni, Presidente della condotta Slow Food delle Valli Orobiche e ideatore del progetto - da vivere a contatto diretto con chi coltiva e trasforma, tra visite, camminate, attività pratiche e assaggi. Un’esperienza che ci permetterà di conoscere meglio il mondo delle erbe officinali e il loro legame con l’agricoltura, la cucina e i saperi locali”.

L’appuntamento è quindi per domenica 22 novembre 2026, con ritrovo alle ore 10-10.15 in piazza Zignoni a San Giovanni Bianco. I posti disponibili sono 20. La quota di partecipazione è di 20 euro per i soci Slow Food, 25 euro per i non soci e 15 euro per gli under 30. Si consigliano scarpe comode e adatte ai percorsi montani ed eventualmente bastoncini da trekking. Per informazioni e prenotazioni: condotta@slowfoodvalliorobiche.it oppure 348 840 1439.