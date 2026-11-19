Prosegue la collaborazione tra Scaglia INDEVA e l'Istituto Superiore David Maria Turoldo di Zogno, nata con l'obiettivo di avvicinare il mondo della scuola alla realtà industriale dell'azienda e offrire agli studenti occasioni concrete per sviluppare e mettere in pratica le competenze acquisite durante il percorso di studi.

Il percorso si inserisce nel Protocollo d'intesa siglato tra l'Istituto, Confindustria Bergamo e diverse aziende del territorio, tra cui Scaglia INDEVA, con l'obiettivo di favorire una formazione sempre più in linea con le esigenze delle imprese e con l'evoluzione tecnologica. In questo contesto, Confindustria Bergamo svolge un ruolo di coordinamento, mettendo in relazione le iniziative aziendali con le opportunità offerte dalla scuola.

Nel corso degli anni, l'azienda ha sostenuto diverse iniziative dedicate agli studenti, tra cui l'accoglienza di ragazzi in tirocinio, la partecipazione alle giornate di orientamento e, più recentemente, il supporto al rinnovamento del laboratorio di pneumatica. Per rafforzare ulteriormente questa collaborazione, Scaglia INDEVA ha quindi deciso di donare sei pannelli didattici per il nuovo laboratorio di pneumatica dell'Istituto Turoldo, inaugurato il 19 novembre 2026, ampliando così le possibilità di esercitazione pratica degli studenti.

Quattro pannelli sono stati allestiti con diverse applicazioni: il primo comprende un cilindro a semplice effetto e uno a doppio effetto, entrambi con funzionamento pneumatico; il secondo e il terzo sono dedicati al comando automatico di un cilindro a doppio effetto, rispettivamente con circuiti pneumatici ed elettropneumatici. Il quarto pannello riguarda invece un sistema di aspirazione a vuoto Venturi, che combina componenti elettrici e pneumatici.

Gli altri due pannelli sono stati lasciati a disposizione dell’Istituto per consentire agli insegnanti e agli studenti di realizzare ulteriori configurazioni ed esercitazioni pratiche. La nuova dotazione consentirà agli studenti di lavorare direttamente su componenti e sistemi utilizzati anche in ambito industriale, affiancando alla preparazione teorica un’attività pratica più completa e favorendo lo sviluppo di competenze tecniche immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Dalla scuola all’esperienza internazionale

L’incontro è stato anche l’occasione per consegnare a Daniel Rota, studente del quinto anno di Meccatronica dell’Istituto Turoldo, il certificato che attesta il completamento dell’esperienza formativa internazionale svolta presso la filiale francese di Scaglia INDEVA con sede a Parigi.

Daniel ha ottenuto questa opportunità durante il quarto anno, grazie a una borsa di studio assegnata al termine di un processo di selezione promosso dall’azienda. Dal 19 al 31 luglio 2026 ha trascorso due settimane in Francia, confrontandosi direttamente con una realtà aziendale internazionale. Un'esperienza che gli ha permesso di approfondire le proprie conoscenze tecniche, mettere in pratica quanto appreso a scuola e conoscere da vicino le dinamiche di un contesto lavorativo diverso da quello abituale.

Una collaborazione che continua

Scaglia INDEVA desidera ringraziare per il prezioso supporto e la collaborazione il prof. Stefano Ravasio e il prof. Serafino Posca dell’Istituto Turoldo, la Dirigente Scolastica e tutti gli insegnanti che hanno contribuito alla realizzazione di queste iniziative, insieme a Gemma Bonini dell’Area Education di Confindustria Bergamo.

L’azienda conferma la propria disponibilità a proseguire questo percorso, mettendo a disposizione competenze ed esperienza per sviluppare nuove iniziative di formazione e orientamento. L'obiettivo è continuare a creare occasioni di confronto e crescita, rafforzando il legame tra le esigenze delle imprese e la preparazione dei giovani.