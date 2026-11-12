Festa patronale a Sant'Omobono: messa solenne, musica della banda e il Premio Carità

Anche quest'anno la comunità di Sant’Omobono Terme si prepara a vivere la giornata dedicata al Santo Patrono con una celebrazione solenne che unirà fede, tradizione musicale e riconoscimento all'impegno sociale.

In realtà i festeggiamenti hanno già preso il via sabato 7 novembre con un applaudito concerto vocale dei soprani Sonia Park e Valentina della Chiesa, del tenore Giovanni Brumana, del basso Marco Carminati e del pianista Michele Gervasoni che hanno regalato alla comunità una serata all'insegna della grande musica presso la chiesa di Mazzoleni. Il concerto, offerto dall’Amministrazione Comunale, ha saputo emozionare il pubblico presente, creando l'atmosfera ideale per introdurre la settimana dedicata alla festa patronale.

Alle ore 17 di domenica 15 novembre è fissata, presso la parrocchia di Mazzoleni, la Santa Messa solenne, che anche quest'anno registrerà la partecipazione della banda musicale locale. Le note del corpo bandistico accompagneranno i momenti della tradizionale processione al termine della celebrazione per le vie limitrofi alla parrocchia.

Al termine della funzione religiosa, l'attenzione si sposterà sul valore della solidarietà e dell’impegno sociale con la cerimonia di consegna del Premio Carità, istituito dalla commissione biblioteca di Sant’Omobono Terme.

Questo riconoscimento viene assegnato ogni anno a chi si è distinto per gesti concreti di altruismo, dedizione al prossimo e servizio silenzioso a favore degli altri, incarnando così gli insegnamenti del Santo Patrono. Lo scorso anno furono premiati gli allenatori della associazioni sportive del paese.