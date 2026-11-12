Weekend in Valle Brembana e Imagna: tutti gli eventi dal 13 al 15 novembre

Cosa fare durante il weekend in Valle Brembana e Valle Imagna? Ecco tutti gli eventi da venerdì 13 novembre a domenica 15 novembre 2026.

Se vuoi conoscere tutti gli eventi in programma nei prossimi giorni, oltre a questo weekend, visita la nostra sezione eventi a questo LINK. Se volete segnalarci i vostri eventi, contattateci via email a redazione@lavocedellevalli.it.

Venerdì 13 novembre

VALLE BREMBANA

Serina - IV Edizione Noèmber Fest

Al Piazzale del Mercato nella mega tensostruttura riscaldata. Drink, food e musica. Servizio bar e cucina a cura dei ristoratori della Valle Serina e Valle Brembana. Dalle 19 musica dance con Magika90.

Zogno - Miracolo nella baraccopoli

Alle 20.45 al Cinema Trieste dell'Oratorio San Giovanni Bosco di Zogno (Via XI Febbraio n° 11) spettacolo della Compagnia Nonsocheteatro della Cooperativa Sociale In Cammino.

VALLE IMAGNA

Strozza - Ri-giochiamo

Dalle 17.30 alle 18.30 alla scuola elementare di Strozza raccolta di giochi e libri usati, ma che hanno ancora tanta voglia di far felici i bambini. Alla fine di novembre verrà allestita una bancarella per poter ri-vendere, a un prezzo agevolato, i giochi ricevuti. Il ricavato andrà interamente all'Oratorio e all'Asilo.

Sabato 14 novembre

VALLE BREMBANA

Oltre il Colle - Polenta e Nosecc a Zorzone

Alle 19.30 al Centro Parrocchiale di Zorzone "Polenta e Nosecc" con specialità preparate dalle donne di Zorzone. Ci saranno: Nosecc (involtini di verza ripieni); polenta; salame e formaggi locali; dolce; vino a volontà; acqua; caffè. Ospiti della serata gli "influencer": Samantha Palazzi ed Elia dei "Baci di Zorzone", il fotografo naturalista Baldovino Midali e Beppe Motta di "Achelaur". Per ulteriori info e prenotazioni contattare il n° 338.5823310

San Pellegrino Terme - Presentazione romanzo storico di Andrea Offredi

Alle 16 al Municipio di San Pellegrino Terme presentazione del romanzo storico "1907 Foglie f'oro sulla via del ferro" di Andrea Offredi.

San Pellegrino Terme - Weekend al Museo

Visite guidate gratuite nei luoghi dell'arte e della cultura brembana. Alle 16 visita guidata al Museo Brembano di Scienze Naturali situato all'interno di Villa Speranza. Nella richiesta di prenotazione (da fare entro giovedì 12 novembre) indicare: data; nome del Museo; n° di partecipanti. Per ulteriori info e prenotazioni contattare: WhatsApp 0345.21020 | email

Serina - IV Edizione Noèmber Fest

Al Piazzale del Mercato nella mega tensostruttura riscaldata. Drink, food e musica. Servizio bar e cucina a cura dei ristoratori della Valle Serina e Valle Brembana. Dalle 18 Afroparty con Dj Nello, intro event Dj Flaviano, vocalist Dj Miky. Speciale animazione con ballerine.

Valtorta - Apertura Museo Etnografico

Dalle 14.30 alle 17 apertura del Museo Etnografico e alle 15 visita guidata accompagnata dagli animatori de Le Terre dei Baschenis. Costo d'ingresso: 3 euro e gratis fino ai 14 anni.

VALLE IMAGNA

Almenno San Bartolomeo - Da Bizet a Grieg

Dalle 20.30 alle 22 presso il Palalemine (in Via E. Montale n° 2) l'Orchestra "Suoni dell'Adda" di Crespi d'Adda conduce in un percorso attraverso i capolavori del Romanticismo europeo. Dirige il Maestro Giacomo Mologni e il Maestro Mattia Persico. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria cliccando QUA. Per ulteriori info contattare: 389.6979909 | email

Almenno San Bartolomeo - West Bergamo Wine & Friends

Dalle 17 alle 23 al Museo del Falegname Tino Sana. Ricco programma con percorsi di degustazione dei 30 produttori presenti al festival. Presente Area Food con assaggi di cibo del territorio. Tipologia ticket degustazioni: 6 degustazioni a scelta compreso ingresso Museo 15 euro; 12 degustazioni a scelta compresso ingresso Museo 25 euro; 20 degustazioni a scelta compreso ingresso Museo 35 euro. Ingresso per i visitatori del Museo senza degustazione 5 euro. Non serve prenotazione. Per ulteriori info contattare: 035.554411 | email

Almenno San Salvatore - Open Day

Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale "San Salvatore" Sezione Primavera Nido "I Germogli". Alle 8.30 open day nido; alle 9.30 open day primavera; alle 10.30 open day infanzia. Per prenotarsi cliccare QUA.

Capizzone - Cena dei Pizzoccheri

Alle 19 alla Sede Alpini di Capizzone, Mortesina. Menù: pizzoccheri; filet mignon con panna e funghi con polenta; monoporzione alla frutta (Pasticceria Acquario); acqua e caffè. Costi: 25 euro adulti e 15 euro bambini porzioni ridotte. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Scuola Primaria di Capizzone a sostegno dei progetti educativi. 60 posti disponibili. Prenotazione obbligatoria. Per ulteriori info e prenotazioni contattare per messaggio uno dei seguenti numeri specificando il n° di adulti e bambini: Oscar 347.8062712 | Lorenzo 349.5131440

Strozza - Ri-giochiamo

Dalle 17.30 alle 18.30 alla scuola elementare di Strozza raccolta di giochi e libri usati, ma che hanno ancora tanta voglia di far felici i bambini. Alla fine di novembre verrà allestita una bancarella per poter ri-vendere, a un prezzo agevolato, i giochi ricevuti. Il ricavato andrà interamente all'Oratorio e all'Asilo.

Domenica 15 novembre

VALLE BREMBANA

Camerata Cornello - Visita guidata alla Chiesa affrescata di San Ludovico di Tolosa

Dalle 11 alle 12 nuovi appuntamenti per visitare la piccola Chiesa affrescata di San Ludovico di Tolosa che si trova nel borgo di Bretto. Costo: 3 euro. Prenotazione obbligatoria. Per ulteriori info e prenotazioni contattare: 0345.43479 | email

Carona - Presentazione del libro di Sara Bianchi "Alta putredine"

Alle 16 nel Salone Parrocchiale di Carona sarà il momento di conoscere l'autrice con aperitivo finale aperto a tutti. Per ulteriori info contattare Pro Loco Carona inviando un'email

Olmo al Brembo - Visita all'Antica Segheria Pianetti

Dalle 10 alle 12 visita guidata con gli animatori de Le Terre dei Baschenis. Costo di partecipazione: 3 euro e gratis fino ai 14 anni.

San Pellegrino Terme - Grotte del Sogno al Profumo di Mele

Alle 15 visita guidata alle Grotte del Sogno, in località Vetta, con una gustosa merenda alle mele della Valle Brembana per ammirare il foliage autunnale e vivere la magia della montagna. Costi: adulti 7 euro e bambini 5 euro. Prenotazione obbligatoria. Per ulteriori info contattare: email | 0345.21020

San Pellegrino Terme - Paesaggi d'acqua e di luce: L'Annunciazione di Francesco di Simone da Santa Croce

Alle 15.30 al Museo Multimediale Santa Croce. Programma: alle 15.30 saluti istituzionali e introduzione all'evento; alle 16 presentazione storico-critica dell'opera; alle 16.30 taglio del nastro e prima visita guidata della mostra e a seguire momento conviviale. La mostra resterà aperta dal 15 novembre al 31 gennaio 2027 (orari d'apertura: giorni festivi dalle 14.30 alle 18.30, mentre gli altri giorni su appuntamento). Per ulteriori info contattare: 379.2024110 | email

Serina - IV Edizione Noèmber Fest

Al Piazzale del Mercato nella mega tensostruttura riscaldata. Drink, food e musica. Servizio bar e cucina a cura dei ristoratori della Valle Serina e Valle Brembana. Dalle 18 tributo a Vasco Rossi con "Blascover".

Val Brembilla - Inaugurazione nuova ambulanza V.A.B. Brembilla

Alle 10 in Piazza del Volontariato n° 1 inaugurazione nuova ambulanza V.A.B. Brembilla (Volontari Autoambulanza Brembilla). Alle 10 ritrovo alla sede in Piazza del Volontariato n° 1; alle 10.30 partenza corteo verso la Parrocchiale; alle 11 Santa Messa Solenne e a seguire benedizione della nuova ambulanza con discorsi del presidente e autorità; alle 12.15 rinfresco all'Oratorio. Tutta la popolazione è invitata.

Valtorta - Trekking al Rifugio Grassi 1.987 m "Sotto l'ombra del Tre Signori"

Dal borgo di Valtorta al Rifugio Grassi: un'avventura autentica tra boschi, baite d'alpeggio e panorami mozzafiato. Rifugio incastonato come un nido d'aquila sotto l'imponente mole del Pizzo dei Tre Signori. Sviluppo: 15 km e 1.000 metri di dislivello. Per ulteriori info e prenotazioni contattare: 328.4916637 | email

Zogno - Castegnone di Poscante

Dalle 10 alle 18 rivivete l'autunno di una volta: Castegnone apre le porte del suo antico borgo per una magica giornata. Degustazione di Biligòcc; apertura dei secadùr; borgo animato; mercatino di prodotti locali; punti di ristoro; premiazione concorsi. L'accesso al borgo è consentito solo a piedi, da Poscante tramite strada o mulattiera. È attivo un servizio navetta bus gratuito. Parcheggio auto disponibile presso il Campo Sportivo di Poscante.

VALLE IMAGNA

Almenno San Bartolomeo - Festeggiamo insieme le nostre Suore!

Nel 15esimo di servizio delle Suore di Sant'Anna nella comunità e nel 50esimo di presenza della Congregazione in Italia. Alle 16.30 Santa Messa in Parrocchia. Alle 19 continuiamo a festeggiare le nostre Suore con la pizzata in famiglia in Oratorio. Prenotazioni presso la segreteria dell'Oratorio (o telefonando il n° 035.19836839) entro giovedì 12 novembre fino ad esaurimento posti.

Almenno San Bartolomeo - West Bergamo Wine & Friends

Dalle 15 alle 21 al Museo del Falegname Tino Sana. Ricco programma con percorsi di degustazione dei 30 produttori presenti al festival. Presente Area Food con assaggi di cibo del territorio. Tipologia ticket degustazioni: 6 degustazioni a scelta compreso ingresso Museo 15 euro; 12 degustazioni a scelta compresso ingresso Museo 25 euro; 20 degustazioni a scelta compreso ingresso Museo 35 euro. Ingresso per i visitatori del Museo senza degustazione 5 euro. Non serve prenotazione. Per ulteriori info contattare: 035.554411 | email

Palazzago - 5^ Edizione "Aiuta i bambini malati di tumore, dona il tuo tempo regala la cura"

Alle 15 all'Area Feste di Palazzago sfilata di moda BabyBirbe, lotteria di beneficenza e a seguire alle 19 apericena (Menù: antipasto salumi e formaggi vari; scelta di primi tra casoncelli alla Bergamasca e pasta bianca/rossa; secondo polenta con polpetta; dolci vari; acqua, vino, bibite e caffè. Costi: bimbi 0-3 anni gratis; bambini 4-11 anni 15 euro; dai 12 anni in su 35 euro). Per ulteriori info e prenotazioni contattare: Roberta 347.3967403 | Silvia 347.9903992

Sant'Omobono Terme - Festa patronale

Alle ore 17 è fissata, presso la chiesa parrocchiale di Mazzoleni, la Santa Messa solenne, che anche quest'anno registrerà la partecipazione della banda musicale locale. Al termine della funzione religiosa, consegna del Premio Carità, istituito dalla commissione biblioteca di Sant’Omobono Terme.