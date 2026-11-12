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San Pellegrino Terme, albero cade su un'auto in corsa: illeso il conducente

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi, giovedì 12 novembre, lungo la statale 470, in località Ca’ de Rizzi a San Pellegrino Terme.
di Redazione
12 Novembre 2026
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Attimi di paura alle 12.45 di oggi, giovedì 12 novembre, lungo la statale 470, in località Ca’ de Rizzi a San Pellegrino Terme, dove un albero è improvvisamente caduto in strada finendo contro un’automobile in transito, diretta verso San Giovanni Bianco.

Al volante si trovava un uomo che, nonostante il forte spavento, è riuscito a uscire illeso dall’abitacolo. Il tronco ha colpito in particolare il cofano della vettura, evitando fortunatamente conseguenze ben più gravi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimuovere i resti dell’albero e a liberare la strada. (Immagine di copertina generata con l'IA)

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