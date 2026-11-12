Stella Michelin confermata ai Manzoni di Berbenno, new entry Casa Romano: salgono a 11 le stelle orobiche

Anche alla 72° edizione della Guida Michelin Italia, presentata oggi, giovedì 12 novembre, presso il Teatro Municipale di Piacenza, confermata la Stella Michelin al ristorante Assonica di Sorisole guidato dai fratelli Alex e Vittorio Manzoni, originari di Berbenno. Da segnalare anche la conquista della sua prima stella da parte del ristorante Casa Romano di Alzano Lombardo, new entry guidata dallo chef bergamasco Luca Adobati.

Con l'ingresso di Casa Romano, la provincia di Bergamo sale a undici ristoranti stellati in totale: Assonica a Sorisole, Cucina Cereda a Ponte San Pietro; Villa Elena (due stelle) e Impronte a Bergamo; Il Saraceno di Cavernago; LoRo a Trescore Balneario; San Martino a Treviglio; Osteria della Brughiera a Villa d'Almè; Contrada Bricconi di Oltressenda Alta. Da non dimenticare, ovviamente, il tristellato Da Vittorio di Brusaporto.

A pochissimi giorni dalla selezione del Gambero Rosso nella sua guida "Ristoranti d'Italia 2027" un'altra importante soddisfazione per Alex e Vittorio Manzoni, rispettivamente 35 e 42 anni, che conducono il ristorante Assonica dal 2020, insieme alla moglie di Vittorio, Giovanna Danzo (direttrice di sala). I due hanno rilevato il ristorante Osteria degli Assonica (vecchio nome del locale, cambiato quest'anno) nel 2024. La Stella Michelin è arrivata la prima volta nel 2021, solo un anno dopo il loro ingresso, in un periodo durante il quale i ristoranti lottavano con zone rosse e chiusure per via della pandemia.

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