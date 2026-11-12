Esplosione in via Longo, la fuga di gas sarebbe stata volontaria: arrestato inquilino 55enne

Nella mattinata odierna, venerdì 12 novembre, la Polizia di Stato di Bergamo ha eseguito, su disposizione della Procura della Repubblica, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo nei confronti di un cittadino rumeno di 55 anni, gravemente indiziato del reato di strage in relazione alla devastante esplosione verificatasi la sera del 5 ottobre scorso nello stabile di via Guglielmo Longo 9, nel quartiere di Borgo Santa Caterina.

L’uomo, inquilino dell’appartamento dal quale ha avuto origine la deflagrazione, è indagato per aver provocato volontariamente l’esplosione, in concorso con la moglie, anch’essa coinvolta nell’inchiesta.

Lo scoppio, avvenuto intorno alle ore 19.30, aveva gravemente danneggiato il condominio Plorzano, rendendo l’intero edificio inagibile e provocando il ferimento di nove persone, tra cui lo stesso indagato e la moglie, entrambi ricoverati in gravi condizioni.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Bergamo, coordinate dalla locale Procura della Repubblica e supportate da approfonditi accertamenti tecnici, hanno consentito di ricostruire progressivamente la dinamica dell’accaduto, facendo emergere un quadro investigativo profondamente diverso rispetto alle prime ipotesi.

Se inizialmente, infatti, l’esplosione era stata ricondotta alla possibile origine accidentale di una fuga di gas, gli approfondimenti investigativi hanno fatto emergere elementi incompatibili con un evento fortuito e indicativi di una condotta volontaria.

In particolare, gli accertamenti tecnici hanno consentito di stabilire che, nell’arco di circa un’ora e mezza precedente alla deflagrazione, all’interno dell’appartamento si era riversato un quantitativo di circa 7 metri cubi di gas metano, tale da determinare una significativa saturazione degli ambienti. È stato inoltre accertato che il tubo di adduzione del gas era stato intenzionalmente svitato mediante l’utilizzo di utensili, successivamente rinvenuti sul posto.

Elementi che, unitamente agli ulteriori riscontri investigativi e tecnico-scientifici, hanno consentito di escludere l’ipotesi di un guasto accidentale e di ricondurre l’esplosione a un’azione deliberata. Alla luce delle risultanze investigative, il pubblico ministero titolare del procedimento ha quindi riqualificato l’ipotesi di reato inizialmente formulata, da disastro colposo a strage, richiedendo l’applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, oggi eseguita dal personale della Squadra Mobile.

L’attività investigativa ha così consentito di fare luce sulle cause di un evento che aveva avuto conseguenze gravissime per gli abitanti dello stabile e per l’intero quartiere, portando all’esecuzione della misura cautelare nei confronti di uno dei soggetti indagati.