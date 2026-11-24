Sapori & Cultura, la tradizionale rassegna zognese dedicata alla castagna, arricchita da numerose iniziative rivolte a tutte le età, ha riproposto anche nel 2026 l’appuntamento con il Concorso Fotografico, giunto alla sua sedicesima edizione.

L’iniziativa, organizzata da diversi anni da Zogno Turismo, prosegue nel solco della tradizione avviata da Gino Galizzi, storico curatore del concorso, che per lungo tempo ha contribuito con passione alla promozione e alla valorizzazione delle attività culturali del territorio.

Anche quest’anno il concorso ha riscosso un grande successo di partecipazione, con 151 fotografie ammesse, tutte pubblicate sul sito ufficiale della manifestazione. Un’importante occasione per raccontare, attraverso l’obiettivo fotografico, la bellezza del nostro territorio, i suoi paesaggi, le sue peculiarità e le sue tradizioni, valorizzando la sensibilità e la creatività dei partecipanti.

La XVI edizione ha decretato la vittoria, per il secondo anno consecutivo, di Sergio Carminati con lo scatto “Roccolo”.

Ecco la classifica finale:

ROCCOLO – Sergio Carminati

IL DONO – Serena Giupponi

PANE DI CASTAGNE – Vitor Zoia

TRAMONTO – Nunzia Ceroni

PREPARAZIONE – Laura Lerario

«Le meraviglie della Valle Brembana vengono raccontate attraverso prospettive diverse, sguardi originali e una particolare attenzione ai dettagli. Zogno e l’intera valle sono i veri protagonisti di questi scatti, capaci di valorizzare la bellezza dei luoghi che fanno parte della nostra quotidianità – sottolinea l’assessore al Turismo, G. Paolo Pesenti. – La diffusione degli strumenti fotografici, in particolare degli smartphone, offre oggi a tutti la possibilità di partecipare a un concorso che vuole raccontare il territorio attraverso immagini ed emozioni autentiche. Anche in questa edizione ritroviamo fotografie che esprimono il desiderio di vivere e scoprire la Valle Brembana, attraverso i suoi sentieri, i paesaggi, le bellezze naturalistiche e le tradizioni, come quella della castagna, profondamente radicata nel territorio di Zogno e lungo i versanti del Canto Alto. Scatti che raccontano la natura, la gente di montagna, l’identità e le peculiarità di un territorio che negli anni ha saputo valorizzare il proprio patrimonio, affermandosi come una meta turistica di crescente interesse, ricca di opportunità per chi ama la natura, la cultura e le tradizioni locali».

Premi assegnati

1° classificato - Buono cena + prodotti tipici valore 130,00 euro

2° classificato - Buono cena + prodotti tipici valore 90,00 euro

3° classificato - Buono cena + prodotti tipici valore 60,00 euro

4° classificato - Salame bergamasco e Pergamena di riconoscimento

5° classificato - Salame bergamasco e Pergamena di riconoscimento

La consegna dei premi è prevista per domenica 29 novembre, nella piazzetta della Compagnia dei Caravana a Zogno, durante la manifestazione CastagnAMO.