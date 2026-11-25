Una domenica memorabile quella del 22 novembre a Ragalna, nel parco dell'Etna, Catania. La competizione, che si estendeva per 42 km con un dislivello positivo di 1.960 metri, ha visto gli atleti avventurarsi nei suggestivi boschi etnei di macchia mediterranea, tra colate laviche e coni vulcanici spenti.

Il Gran Trail dell'Etna 2026 ha riscosso un enorme successo di partecipazione internazionale. Tra i partecipanti, è stato il campione della Pegarun di Almenno San Salvatore, Luca Arrigoni, a dominare la scena. Arrigoni ha incarnato lo spirito di "Zeus" del trail, demolendo il precedente record del percorso, stabilito dal campione siciliano Francesco Mangano, con un tempo di 3h56’09”.

Arrigoni ha trionfato con un eccezionale tempo di 3h40’54”, stabilendo il nuovo record della 42 km. Al secondo posto si è classificato l'ex detentore del record, Francesco Mangano del team New Balance, con un tempo di 3h57’36”, seguito da Janning Raoul Henrich Karl, che ha concluso la gara in 4h16’22”.

Nella 42 km femminile, la vittoria è andata all'ucraina Hev’ Yuk Mariya del team Amici Sport Castanes, che ha tagliato il traguardo in 6h33’52”. A un solo secondo di distacco è giunta Barbara Bonoli del team Cesena Triathlon, mentre Manuela Orsinetti ha conquistato il terzo posto con un tempo di 6h41’53”.

Nel trail minore della Galvarina, di 18 km con un dislivello positivo di 750 metri, si è segnato un altro successo bergamasco grazie a Luca Carrara, che ha completato il percorso in 1h30’39” per il team The North Face. Al femminile, l'ucraina Veronica Loparevych ha vinto con un tempo di 2h11’03”.

Il Gran Trail dell'Etna 2026 ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di attrarre atleti di alto livello e di offrire uno spettacolo entusiasmante tra le bellezze naturali della Sicilia. Qua le classifiche complete.