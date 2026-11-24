Una raccolta firme per salvare il Centro Santa Maria di Rilima, struttura pediatrica in Ruanda che rischia di essere smantellata, entro la fine dell’anno, per far posto alla costruzione del nuovo circuito di Formula 1.

A lanciare il grido d'allarme è Barbara Berlendis, figlia di Rino, fondatore del centro e della Fondazione Rilima Augere e scomparso lo scorso aprile a 88 anni. "Mio padre, un alpino bergamasco con un cuore immenso, ha dedicato anni della sua vita a fondare, costruire e far crescere il Centro Santa Maria in Ruanda: una struttura sanitaria e riabilitativa che oggi rappresenta l'unica speranza di cura per decine di bambini con disabilità e per le loro famiglie" si legge nella raccolta fondi su Change.org.

"Oggi, quel sogno costruito con tanti sacrifici rischia di essere cancellato: entro la fine dell'anno l'ospedale verrà smantellato per fare spazio alla costruzione del nuovo circuito di Formula 1. Come figlia, non posso restare a guardare mentre l'opera di una vita — ma soprattutto un presidio medico vitale per i più indifesi — viene sacrificata in nome dello spettacolo e degli interessi economici. Non chiediamo di fermare lo sviluppo o lo sport, ma chiediamo giustizia, umanità e rispetto per il diritto alla salute".

"Con questa raccolta firme - si legge - chiedo con urgenza al Governo del Ruanda — e rivolgo un appello alla Formula 1, alla FIA e a campioni sensibili a questi temi come Lewis Hamilton e la sua Mission 44 — affinché venga garantita la continuità delle cure senza un solo giorno di interruzione per tutti i bambini e i pazienti attualmente seguiti al Centro Santa Maria.

Il Governo del Ruanda si impegni formalmente a ricostruire il nuovo ospedale in tempi brevissimi, assicurando strutture moderne e adeguate prima o contestualmente allo smantellamento di quello attuale. Firma e condividi (NO SOLDI) questa petizione per dare voce ai bambini del Centro Santa Maria e per non vanificare anni di solidarietà. La salute viene prima di qualsiasi gran premio".