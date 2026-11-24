Un grave episodio di maltrattamento di animale è stato segnalato in località Plassa a Zambla Alta, frazione di Oltre il Colle, dove una gattina di appena 10 mesi è stata colpita da un dardo di balestra. Il dardo sarebbe entrato dalla spalla, con la punta visibile all'altezza dello sterno. A denunciare l'accaduto è stato il volontario Maurizio Salvan, il quale si sta impegnando per fare avere alla gattina le cure necessarie.

La gattina, senza proprietario e in stato semiselvaggio, dovrà essere catturata (con la gabbia trappola) e accompagnata dal veterinario per l'intervento. Salvan ha presentato regolare denuncia ai Carabinieri di Serina, segnalando il possibile reato di maltrattamento di animali, previsto dall'articolo 544-ter del Codice penale.

Il volontario ha inoltre rivolto un appello a chiunque possa essere in possesso di informazioni utili per poter ricostruire l'accaduto e individuare il responsabile, invitando a rivolgersi direttamente alle autorità competenti.

Sulla vicenda è intervenuta anche l'Europarlamentare Onorevole Lara Magoni, la quale ha espresso profonda indignazione e dolore per quanto accaduto, definendo il gesto una manifestazione di "crudeltà inaudita". Nel suo intervento ha sottolineato l'importanza di fare il possibile per salvare la giovane gattina e, parallelamente risalire all'autore del ferimento.

Magoni ha quindi rilanciato l'appello alla collaborazione dei residenti, evidenziando come in una piccola comunità eventuali informazioni sull'utilizzo di una balestra nella zona potrebbero rivelarsi importanti per le indagini: "Chi sa parli! Chi ha visto, chi ha sentito o chi conosce circostanze utili all'individuazione del responsabile non può voltarsi dall'altra parte" - ha dichiarato, invitando chiunque abbia elementi utili a contattare le autorità.

Concludendo l'Europarlamentare ha infine ribadito la necessità che l'episodio non venga dimenticato e che il responsabile, una volta individuato, risponde al gesto e si assuma le proprie responsabilità. Un appello alla comunità affinché la violenza subita dalla gattina non resti senza conseguenze.