Via una perturbazione ne arriva un'altra domenica, giù le temperature

Il vortice Charles, che proprio nella giornata di giovedì, ha raggiungendo il nostro Paese, verrà agganciato e rinvigorito venerdì da un flusso di correnti più fredde in discesa dal Nord Europa. Questa spinta settentrionale costringerà il fronte perturbato a scivolare verso meridione, andando a coinvolgere gran parte delle regioni centrali e raggiungendo, in serata, anche parte del Sud.

Situazione opposta invece al Nord, dove proprio l'ingresso dei venti settentrionali favorirà un graduale miglioramento, seppur dopo una prima parte di giornata ancora instabile sul Nordest e in Emilia. Nel fine settimana il fronte si porterà ulteriormente verso sud, ormai indebolito ma ancora in grado di provocare qualche pioggia sparsa sulle regioni peninsulari.

Sul resto del Paese, in particolare al Centro-Nord, il temporaneo rinforzo dell'anticiclone garantirà invece una pausa più stabile e asciutta. Il ritorno della stabilità sarà tuttavia accompagnato da una generale flessione delle temperature, diretta conseguenza dell'afflusso di aria più fredda dalle alte latitudini europee. La tregua avrà comunque vita breve. Dall'Atlantico un nuovo sistema perturbato è pronto ad avvicinarsi all'Italia, determinando un nuovo peggioramento con piogge e temporali. I fenomeni si sposteranno rapidamente da ovest verso est, tornando a interessare con maggiore intensità soprattutto le regioni centro-meridionali.

Nel dettaglio delle nostre valli si avvia verso un graduale esaurimento la fase di maltempo che sta interessando le nostre valli. Nella giornata di venerdì la perturbazione tenderà infatti ad allontanarsi, non prima però di aver scaricato gli ultimi rovesci nel corso della mattinata. Nel pomeriggio il tempo tornerà asciutto, lasciando spazio a parziali schiarite, anche se in serata è previsto un nuovo, parziale aumento della nuvolosità accompagnato dal rischio di qualche debole piovasco isolato.

Sabato si preannuncia come la giornata migliore dell'intero fine settimana. Dopo una mattinata ancora caratterizzata da un po' di nuvolosità residua, il cielo tenderà ad aprirsi con schiarite via via più ampie nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata. Il clima risulterà particolarmente gradevole, con le temperature massime in rialzo fino a toccare i 13-15 gradi.

Decisamente più incerto e invernale lo scenario per domenica: l'arrivo di una nuova perturbazione favorirà un progressivo aumento delle nubi, con le prime precipitazioni attese entro fine giornata. Il peggioramento sarà accompagnato da un vero e proprio crollo termico, con le temperature massime che non andranno oltre i 7-8 gradi.

L'instabilità proseguirà anche all'inizio della prossima settimana, mantenendo vivo il rischio di qualche rovescio o temporale. Per una svolta più decisa bisognerà attendere mercoledì, quando l'alta pressione dovrebbe tornare a conquistare il Nord Italia e le nostre valli, riportando condizioni di tempo stabile e soleggiato. Con i cieli sereni scenderanno le temperature minime, mentre le massime torneranno a salire, spingendosi a tratti oltre i 12-14 gradi.