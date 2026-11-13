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Motociclisti a supporto del Soccorso alpino Val Brembana e Imagna: firmato l'accordo con "Berghem a Manetta"

L’obiettivo è quello migliorare e rendere più rapide alcune attività di soccorso svolte dai Soccorritori del CNSAS, grazie al supporto di motociclisti esperti e all’utilizzo dei loro mezzi.
di Redazione
13 Novembre 2026
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Il Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo e l’Associazione di promozione sociale (APS) “Berghem a Manetta” - moto club con sede ad Almè aperto agli appartenenti alle Forze dell'Ordine e ai suoi simpatizzanti - hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione sperimentale.

L’accordo è stato firmato mercoledì 4 novembre dal Presidente del CNSAS Lombardo, Marco Astori, e dal Presidente dell’APS “Berghem a Manetta”, Stefano Parimbelli e riguarda, in una prima fase, i territori delle Stazioni CNSAS di Valle Brembana e Valle Imagna.

L’obiettivo è quello migliorare e rendere più rapide alcune attività di soccorso svolte dai Soccorritori del CNSAS, grazie al supporto di motociclisti esperti e all’utilizzo dei loro mezzi. La collaborazione potrà essere utile per facilitare il trasporto di materiali (ad es. barelle e dispositivi tecnico-sanitari) prevalentemente su strade agro-silvo-pastorali, mulattiere e sentieri.

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È prevista anche un’attività di addestramento congiunto con i tecnici CNSAS, per verificare e condividere le procedure operative negli interventi di soccorso e in caso di ricerca di persone disperse in ambiente impervio montano.

La sperimentazione fa parte di un percorso già avviato con iniziative similari in altri territori regionali e scaturisce dalla sostanziale condivisione di finalità comuni alle due Associazioni: il CNSAS ha competenza esclusiva nella prevenzione, nella vigilanza e nel soccorso tecnico-sanitario per le attività in montagna e in ambienti ipogei e l’APS “Berghem a Manetta”, in quanto afferente agli Enti del terzo settore, svolge la propria attività a beneficio della comunità e senza scopo di lucro.

"La collaborazione con le associazioni locali rappresenta un elemento fondamentale per il Soccorso Alpino e Speleologico. Un ringraziamento va a tutte le persone che si impegnano direttamente per costruire e rendere efficaci queste forme di cooperazione, mettendo a disposizione tempo, competenze ed energie al servizio della popolazione" fanno sapere dal Soccorso alpino.

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