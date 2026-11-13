Razza Bruna protagonista a Vedeseta: asta e formazione per allevatori alla Cooperativa Sant'Antonio

La Val Taleggio si prepara ad accogliere allevatori, tecnici e appassionati della razza Bruna. Sabato 14 novembre gli spazi della Cooperativa S. Antonio, nella frazione di Reggetto a Vedeseta, ospiteranno una giornata dedicata al mondo zootecnico.

L’iniziativa richiamerà allevatori provenienti da tutto il Nord Italia, insieme ai tecnici zonali e agli operatori del settore. L’asta del pomeriggio avrà un respiro ancora più ampio: sono attesi allevatori di bruna da più parti, interesse anche dal Sud dove sono presenti importanti nuclei di bovine di razza Bruna. Un’occasione di confronto tra realtà diverse, unite dalla cura per la selezione e per il futuro della razza.

La mattinata sarà riservata all’aggiornamento professionale degli operatori e dei tecnici zonali, alla presenza degli specialisti di ANARB, l’Associazione Nazionale degli Allevatori di razza Bruna. Si parlerà dei diversi aspetti della razza e delle novità in campo normativo, insieme alle soluzioni più attuali per la cura e l’alimentazione degli animali.

Temi che si intrecciano con le sfide quotidiane delle aziende: allevare bovine produttive, ma anche funzionali e longeve, capaci di adattarsi alle condizioni dell’allevamento e di contribuire alla sostenibilità economica del lavoro in stalla. Nella selezione della Bruna, la morfologia è legata proprio a questa ricerca: mammella, arti e piedi non sono soltanto caratteri estetici, ma elementi che incidono sulla funzionalità e sulla durata della carriera produttiva.

Anche la genetica evolve. Nel 2025 ANARB ha aggiornato il metodo di stima di alcuni indici morfologici complessivi e gli indici di selezione legati alla produzione casearia, alla funzionalità e alla duplice attitudine. Un percorso che punta a considerare insieme qualità e quantità del latte, caratteristiche funzionali e adattamento alle diverse esigenze aziendali. Al termine dei lavori della mattinata, la Cooperativa ospiterà a pranzo i tecnici e gli allevatori invitati. Anche appassionati, curiosi e visitatori potranno unirsi al momento conviviale, versando un contributo fisso. Sarà un’occasione per conoscersi e confrontarsi, in un contesto che lega l’attività agricola alla vita della comunità.

Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà sull’asta, che si annuncia particolarmente partecipata. Saranno presentati circa quaranta lotti: vitelli, manze e vacche, oltre a embrioni selezionati provenienti da genealogie di particolare interesse e provenienti da diverse realtà del Nord Italia: un'occasione rara per apprezzare e per accaparrarsi capi di qualità selezionate. Su queste linee genetiche la Cooperativa S. Antonio e l’Azienda Locatelli lavorano da anni, con un impegno che guarda al futuro degli allevamenti e al miglioramento della razza.

La giornata arriva a poche settimane dalle celebrazioni per i cinquant’anni della Cooperativa S. Antonio, festeggiati con una partecipazione numerosa. Alla ricorrenza hanno preso parte un grande pubblico, le autorità civili e i rappresentanti del mondo agricolo e cooperativistico. Un anniversario che ha dato spazio alla storia della Cooperativa e al ruolo svolto nel presidio della valle, ma anche alle prospettive di un’attività che continua a investire e a guardare avanti.

La scelta di ospitare questa manifestazione in Val Taleggio racconta il legame profondo tra zootecnia e territorio. In una valle montana, il lavoro degli allevatori non produce soltanto latte e animali: contribuisce a mantenere vive le aziende, a presidiare i pascoli e a conservare competenze che si tramandano e si rinnovano. La giornata sarà anche un’occasione per far conoscere da vicino una realtà produttiva che continua a investire. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella tensostruttura riscaldata allestita negli spazi della Cooperativa S. Antonio, a Reggetto. Il servizio bar sarà disponibile per tutta la giornata. La manifestazione si concluderà indicativamente intorno alle 16.