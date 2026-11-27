Cose…bosniache in Conference League: il quarto turno vede l’Atalanta passare in Bosnia contro il Borac Banja Luka per 2 a 3, al termine di una partita in cui i padroni di casa vanno avanti di due e alla fine restano in nove, raggiunti dai gol di Krstovic, Kolasinac e Zappacosta tutti dopo il minuto 85.

Le rotazioni iniziali tra i bergamaschi riguardano soprattutto l’attacco, con Scamacca supportato da un inedito trio Zaleweski-Rowe-Scamacca. Confermato Kolasinac al fianco di Scalvini, para Sportiello per l’indisponibilità di Carnesecchi. I bosniaci schierano Juricic prima punta affiancato da Vukovic e Sijaric, Cipetic ed Herrera occupano i ruoli di terzini. Gli ospiti si illudono con una buona partenza e nel primo quarto d’ora hanno almeno tre occasioni degne di nota, soprattutto un tiro di Raspadori su cui Jurkas si distende bene e un diagonale di Pasalic largo di poco.

È un castello di carta con fondamenta poco solide, che cedono già al 22’. Ripartenza e apertura di Hiros, Vukovic mette in mezzo un cross prolungato su cui Juricic arriva, fa perno in piena area e fredda Sportiello portando avanti i suoi. L’Atalanta accusa il colpo e sette minuti dopo arriva il raddoppio: Vukovic salta facile Scalvini sulla destra e rientra per la conclusione, tiro su cui Deket mette il piede davanti a Sportiello e lo batte ancora: 2 a 0. Difesa orobica semplicemente sconcertante, una retroguardia che traballa e dà l’impressione di poter subire gol ad ogni pressione avversaria. Dall’altra parte, solo Rowe e Raspadori sembrano volerci mettere la grinta necessaria, mentre tra reparto arretrato e centrocampo si aprono vaste praterie sferzate dalla pioggia bosniaca.

La seconda frazione inizia sulla falsariga della prima, con più occasioni neroazzurre che però non si traducono in gol. In particolare, Pasalic viene imbeccato da Rowe ma spara alto davanti al portiere, poi è lo stesso inglese che si divora il gol con la porta mezza vuota.

Entrano Krstovic e De Ketelaere per aggiungere ulteriore potenza di fuoco, ma il belga si divora un’altra chance al 70’, quando manda alto da pochi passi su una sponda area di Pasalic. In una partita che inizia a sembrare maledetta, una svolta arriva a 15 dalla fine. Krstovic prolunga per Rowe, il quale vince un rimpallo con Pascual che lo stende al limite dell’area. Rosso inevitabile, ma la partita diventa più spezzettata e Jurkas fa un’altra, ottima parata su Rowe negando la rete che avrebbe riaperto i giochi.

Essa arriva a 4 dalla fine, quando Bellanova rientra sul mancino e crossa profondo, il solito Krstovic colpisce di testa e la palla scheggia il palo prima di entrare in porta per il 2 a 1. È solo l’inizio di un finale folle. A due minuti dal 90, Zaleswski va via a Herrera sulla destra e il difensore in scivolata lo colpisce con la gamba di richiamo, intervento da dietro durissimo che l’arbitro punisce con un rosso diretto: Borac in nove.

Dalla stessa punizione il polacco crossa, un difensore devia la sfera sul palo e Kolasinac è il più rapido a depositare in rete il pareggio. La sensazione netta è che i padroni di casa, sotto di due uomini, siano alle corde e l’Atalanta ne approfitta: Zappacosta sterza in area sulla destra, rientra e lascia partire un destro perfetto sul secondo palo che fa correre in campo tutta la panchina. Al 93’ è il gol che vale il 3 a 2, anche se De Ketelaere avrebbe immediatamente l’occasione di fare poker, ma davanti a Jurkas riesce a sbagliare spedendo alto il suo mancino.

Una partita pazza, per certi versi indecifrabile ma con alcune indicazioni nette. A partire dai troppi gol subiti e da un atteggiamento difensivo sempre più preoccupante, passando alla marea di occasioni sprecate in entrambe le frazioni di gioco per finire con lo spirito di una squadra che, soprattutto in certi elementi quali Rowe e Krstovic, non smette mai di crederci. Il risultato è quel che conta, ma resta tanto da sistemare già in vista della trasferta del Via del Mare di Lecce, dove si giocherà in Serie A è servirà tutt’altra concentrazione.