Fino a venerdì una vasta area depressionaria continuerà a dominare le regioni centro-settentrionali, alimentata da correnti fredde orientali che manterranno condizioni di spiccata instabilità lungo il versante adriatico e al Sud. Nel fine settimana lo scenario cambierà grazie all'avanzata dell'alta pressione dall'Europa occidentale, che spingerà la perturbazione verso sud-est.

Già da sabato tornerà il sole al Nord — salvo qualche residuo addensamento in Romagna — e ampie schiarite si faranno strada sul versante tirrenico centrale fino alla Campania. L'Italia resterà però divisa in due: il flusso freddo nordorientale porterà ancora piogge dalle Marche fino alla Puglia, oltre che su Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, con nevicate sull'Appennino centrale e molisano oltre i 1300-1400 metri, in graduale esaurimento col passare delle ore. Il tutto sarà accompagnato da un generale calo delle temperature su tutta la Penisola.

Domenica l'anticiclone conquisterà ulteriore terreno, garantendo una giornata in prevalenza soleggiata al Nord, sulle isole maggiori e su gran parte delle regioni tirreniche. Gli ultimi strascichi di instabilità si attarderanno sul medio-basso Adriatico e all'estremo Sud, ma con fenomeni ormai in attenuazione e qualche pioggia intermittente limitata a Puglia e Calabria. Il clima si farà ancora più freddo: le temperature perderanno qualche altro grado, soprattutto nei valori minimi al Centro-Nord, favorendo possibili gelate notturne sulla Val Padana.

Nel dettaglio delle nostre valli, venerdì trascorrerà ancora all'insegna della spiccata variabilità, con cieli spesso nuvolosi ma senza il rischio di precipitazioni.

​Buone notizie per il fine settimana: sabato e domenica saranno due giornate in prevalenza soleggiate, salvo qualche sparuto annuvolamento. Il clima assumerà però un sapore decisamente invernale, soprattutto di notte e al primo mattino, quando le minime scenderanno vicine allo zero o localmente al di sotto; anche le massime faticano a spingersi oltre i 7-8 gradi.

​Nel corso della prossima settimana l'alta pressione resterà protagonista, garantendo tempo stabile, asciutto e perlopiù soleggiato, eccezion fatta per qualche velatura o stratificazione di passaggio — a tratti più compatta lunedì e a metà settimana. Le temperature subiranno un ulteriore, lieve calo: sono attese gelate al primo mattino fin nei fondovalle, con minime tra -1 e -4 gradi e massime che a tratti non supereranno i 5-6 gradi.