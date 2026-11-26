Sono state pubblicate ieri, mercoledì 25 novembre, sul BURL di Regione Lombardia le graduatorie del Bando Distretti del Commercio 2026-2030: alla nostra provincia sono stati destinati 8,9 milioni di euro per un totale di 26 distretti, tra i quali tre anche in Valle Brembana e Valle Imagna per un totale di oltre 900mila euro: Comunità Montana Valle Imagna (520.000 euro), San Pellegrino Terme - Fontium et Mercatorum (192.155,78 euro) e Zogno (192.155 euro)

«I fondi destinati ai Distretti del commercio puntano a rilanciare l’economia di prossimità – afferma Luciano Patelli, presidente di Confcommercio Bergamo -. Si tratta di un’opportunità fondamentale per rendere i territori più competitivi e attrattivi. Arriveranno sul territorio 8.928.000 euro per opere di valorizzazione commerciale dei territori. E i distretti con i prossimi bandi dovranno destinare 1.900.000 per gli investimenti delle imprese».

«Si tratta di un investimento importante, che auspichiamo possa tradursi in efficaci interventi di rigenerazione urbana dei contesti in cui insistono le reti commerciali – dichiara Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo –. I dati del nostro Ufficio Economico, che evidenziano una contrazione del 5,9% degli esercizi di vicinato bergamaschi tra il 2022 e il 2026, confermano l'urgenza di queste politiche».

Tutti e 26 i progetti presentati si sono aggiudicati il bando di Regione Lombardia, 12 sono stati riconosciuti di Eccellenza. Ciascuno di questi distretti riceverà 520.000 euro per opere e interventi sul territorio, a cui si aggiungono 100.000 euro da destinare ai bandi per gli investimenti delle imprese commerciali.

I progetti di Eccellenza riguardano i seguenti distretti con indicato il comune capofila: DID Castelli e Fontanili della Bassa (Cologno al Serio), DID Insieme sul Serio (Alzano Lombardo), DID 525 Area di Dalmine, DUC di Seriate, DUC di Bergamo, DUC di Caravaggio, DID Alta Val Seriana (Clusone), DID Negotia (Chiuduno), DID dal Sebino all’Oglio (Sarnico), DID delle Torri (Trescore Balneario), DID Asta del Serio (Valbondione) e DID In Valle Imagna (Comunità montana Valle Imagna).

Gli altri 14 distretti accederanno invece ai contributi ordinari- 192.000 euro per opere e interventi sul territorio e destinare almeno 50.000 euro per i bandi rivolti alle imprese- e sono: DID Morus Alba BgUd (Stezzano), DUC di Treviglio, DID Honio (Vertova), DID dei Colli del Brembo (Curno), DID Ville e Torri dell’Isola (Ponte San Pietro); DID Le Vie del Serio (Scanzorosciate), DID Borghi e Tradizioni della Bassa (Martinengo); DID della Val Gandino (Gandino), DID dell’Area di Antegnate, DID Fontium et Mercatorum (San Pellegrino Terme), DID Lake & Hills Distretto nella natura e nella storia dell’Alto Sebino (Lovere), DID La Porta della Val Brembana distretto del commercio tra storia e territorio (Zogno), DID Adda Brembo (Solza) e DID Lexena (Bonate Sopra).

Pur esprimendo un giudizio complessivamente positivo, alcuni esiti della graduatoria destano qualche sorpresa «Nel complesso, in provincia di Bergamo si registra un sostanziale equilibrio tra progetti di eccellenza e ordinari - commentano i due presidenti -. Resta, tuttavia, l’amaro in bocca per alcuni distretti classificati come ordinari: la qualità delle proposte e il grande lavoro svolto finora a sostegno del commercio di vicinato lasciavano presagire una valutazione diversa da parte di Regione Lombardia. Risultano premiate realtà distrettuali che da alcuni anni non esprimono una particolare operatività, mentre altre, che hanno fatto del Distretto un vero e proprio asset strategico per lo sviluppo del territorio, non hanno ottenuto il riconoscimento di eccellenza. Sarà nostra cura approfondire nel merito le risultanze delle singole valutazioni».