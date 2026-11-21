Sabato 28 novembre, presso la Green House di Zogno, alle ore 15.00, sarà presentate la nuova edizione dei Quaderni Brembani, la numero 25, così come sono 25 gli anni del Centro Storico Culturale Valle Brembana "Felice Riceputi". È passato un quarto di secolo, infatti, da quando il Centro Storico Culturale Valle Brembana è nato e ha pubblicato il suo primo numero dei Quaderni Brembani, "un volumetto assai ridotto, di appena 80 pagine, tutto in bianco e nero e con una veste tipografica senza troppe pretese" ricordano dal Centro.

"Allora non avevamo idea di quello che sarebbe stato il futuro del Centro Storico, i cui soci, a parte i fondatori e i primi sostenitori, erano all’inizio ben pochi. Ai 25 anni della nostra associazione è dedicata la parte iniziale del presente volume, che ne ricostruisce lo sviluppo, anno dopo anno, elencando le attività più significative".

Anche a motivo di questo inserto speciale, l’annuario si presenta molto voluminoso: con quasi 500 pagine, supera tutti i numeri precedenti. I testi che vi sono pubblicati sono oltre una cinquantina e, aggiunti a quelli delle altre edizioni, assommano a ben 1200 (876 saggi e 324 tra poesie e racconti). La Valle Brembana gode quindi di un’attenzione particolare da parte di storici e appassionati di cultura, un’attenzione che difficilmente si trova in altri contesti.

Dopo l’inserto speciale dedicato ai primi 25 anni del Centro Storico, l’annuario propone, come di consueto, i contributi raggruppati, secondo la loro natura, in specifiche sezioni, iniziando da quella dedicata all’arte e agli artisti brembani, che risulta assai corposa.

Seguono i saggi dedicati alla ricerca storica e quelli che propongono temi di attualità o di memoria. Non manca purtroppo la sezione dedicata ai soci scomparsi, che quest’anno ricorda Bernardino Luiselli, sempre molto attivo nelle nostre iniziative culturali, e l’amico Antonio Carminati, direttore del Centro Studi Valle Imagna.

Assai ricca è anche la sezione delle poesie, al pari dello Scaffale brembano, che annovera una ventina di novità editoriali e alcune tesi di laurea. Chiudono l’annuario le fotografie vincitrici e segnalate del concorso Eleganza discreta di una Valle – Concorso di Fotografia Marco Fusco – 2026, realizzato grazie al contributo della nostra socia Anna Fusco.