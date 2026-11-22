Come annunciato nei giorni scorsi, l'Alta Valle Brembana si è resa protagonista in TV oggi, domenica 22 novembre, su Canale 5, all'interno della puntata odierna di Melaverde dal titolo "Una montagna di idee", andata in onda alle ore 11.50.

Diversi i luoghi (e i personaggi) iconici dell'alta Valle Brembana dove hanno fatto tappa le telecamere di Mediaset: dall'Agriturismo alle Baite al panificio a gestione familiare Midali a Branzi, passando per l'azienda agricola Cattaneo Alfio e il Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana.

Tappa anche a Carona, all'Angolo di Vino, e intervento decisamente originale anche quello di Gianmaria Veronese, astrofografo originario di Foppolo, che ha raccontato il cielo stellato osservabile sopra le Orobie. A collaborare alla realizzazione della puntata anche il fotografo naturalistico Baldovino Midali, che spiega: "Per me è un motivo di grande soddisfazione e di profonda emozione vedere le nostre montagne protagoniste di una trasmissione così importante". Se ve la siete persa, a questo link trovate la puntata intera su Mediaset Infinity.

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