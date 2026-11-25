Si è svolta con grande successo e numerosi partecipanti, presso la pasticceria Acquario di Sant’Omobono Terme, venerdì 20 novembre la serata di beneficenza dedicata al progetto solidale “Donne in cammino: lavoro, dignità e autonomia” a favore della popolazione di Farim nella Guinea Bissau (Africa occidentale), considerato uno degli stati più fragili al mondo dal punto di vista socio-economico e umano.

Alla presenza di padre Natalino Favero del gruppo Padri Oblati, direttamente coinvolto nel progetto, si è svolta una cena di beneficenza con quasi un centinaio di persone tra cui Marco Baretti (a sinistra in foto) e Renato Todeschini (a destra), due valdimagnini di Sant'Omobono che in passato, per oltre 10 anni, hanno preso parte a iniziative simili recandosi in prima persona nelle terre africane insieme a padre Natalino per prestare manodopera volontaria.

Nel 2019, ad esempio, i due - aiutati da altri volontari - hanno realizzato un impianto fotovoltaico in Guinea Bissau. Poi, sempre in Guinea-Bissau, hanno lavorato alla realizzazione di due strutture di accoglienza per accogliere gli studenti universitari fuori sede. La serata di beneficienza si è svolta all’insegna della carità e del sostegno ad un grande progetto che vede coinvolte le donne di una terra dove regna la povertà e dove la vita non garantisce alcuna sicurezza alimentare, né cure sanitarie adeguate e nemmeno continuità scolastica per i figli.

Un progetto nato dal desiderio di rafforzare l’autonomia economica delle donne di Farim e per creare opportunità di lavoro dignitoso, attraverso attività di formazione e micro- artigianale come la realizzazione di tovaglie dipinte, la produzione di succhi naturali e di saponi artigianali.

Saranno 34 le donne che potranno essere coinvolte in questo ambizioso progetto attraverso attività di formazione professionale, micro-produzione artigianale e avvio di piccole attività generatrici di reddito. Il tutto con la finalità di valorizzare le capacità e le competenze delle donne di quella comunità, offrendo loro la possibilità di migliorare le proprie condizioni economiche, in un contesto segnato da forte povertà e disoccupazione femminile.

A favore di questo ambizioso progetto, i partecipanti alla serata di venerdì 20 novembre si sono dimostrati infinitamente generosi raccogliendo una ingente somma da destinare a questo ambizioso obiettivo sociale a dimostrazione di come la gente bergamasca, e in particolare valdimagnina, sappia sempre rispondere positivamente alla raccolta di fondi importanti come in questo caso.

Il progetto, infatti, rappresenta un'iniziativa di grande valore umano e sociale, perché sceglie di investire sulle persone anziché limitarsi al semplice assistenzialismo. “Offrire alle donne di Farim l’occasione per lavorare e guadagnare significa innescare un cambiamento reale molto importante per lo sviluppo di un’intera comunità, garantendo opportunità di miglioramento nelle condizioni di vita. Voglio ringraziare infinitamente tutti coloro che hanno partecipato a questa raccolta fondi, sia i presenti alla serata che tutti coloro che hanno offerto premi per la lotteria o denaro. Con la sensibilità dimostrata avete potuto offrire fiducia e futuro a chi troppo spesso rimane ai margini” afferma commosso Padre Natalino al termine della serata.