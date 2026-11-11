Passamontagna e pistola giocattolo nei pressi di una scuola a Bergamo: denunciato un 22enne

Il volto completamente coperto da un passamontagna nero, una pistola bianca e blu che stava riponendo in un borsello e la vicinanza a una scuola primaria. È quanto ha notato un’insegnante del quartiere Celadina che, nella tarda mattinata di ieri, martedì 10 novembre, non ha esitato a segnalare l’episodio alla Polizia di Stato.

La segnalazione ha fatto scattare l’intervento delle Volanti della Questura di Bergamo, che hanno raggiunto rapidamente la zona indicata. Nel frattempo, il giovane si era spostato nella vicina via Celadina, dove è stato individuato dagli agenti. Aveva ancora il volto nascosto dal passamontagna e corrispondeva alla descrizione fornita dall’insegnante.

Il controllo ha permesso di chiarire la natura dell’oggetto segnalato: all’interno del borsello a tracolla i poliziotti hanno trovato una pistola giocattolo di piccole dimensioni, di colore bianco e blu, priva del tappo rosso sulla canna, elemento normalmente utilizzato per distinguerla da un’arma vera. Il passamontagna indossato dal giovane è stato sequestrato.

Il ragazzo, un cittadino bengalese di 22 anni residente a Bergamo, è stato denunciato in stato di libertà per procurato allarme e per la violazione dell’articolo 5 della legge 152/1975, che vieta, in luogo pubblico o aperto al pubblico, l’utilizzo di mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.

Gli ulteriori accertamenti hanno fatto emergere anche un precedente episodio. Nel febbraio 2024, infatti, il ventiduenne era già stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Stezzano: in quell’occasione era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e aveva esploso almeno tre colpi con una pistola a salve lungo via Mozart, a Bergamo.

La vicenda ha avuto anche ulteriori sviluppi sul piano amministrativo. L’Ufficio Immigrazione della Questura gli ha notificato l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca del permesso di soggiorno, mentre la Divisione Anticrimine sta approfondendo la sua posizione ai fini dell’eventuale adozione di misure di prevenzione.