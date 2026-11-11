Papa Giovanni XXIII, cure (ancora) più personalizzate per i bambini: nuovo strumento donato da Atalanta e altri benefattori

È un sistema di analisi di laboratorio, che integra uno spettrometro di massa con la cromatografia liquida, la nuova importante donazione, del valore di 600 mila euro (contratto di noleggio di cinque anni), all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, sostenuta da Amici della Pediatria ETS ODV e realizzata anche grazie al contributo di altri benefattori, tra cui Atalanta e una generosa coppia di Caravaggio.

La nuova strumentazione consente di identificare e misurare con grande precisione le sostanze presenti nel sangue, nel plasma, nella bile e in altri campioni biologici, anche se presenti in quantità minime, e l’analisi di piccole molecole come vitamine, peptidi e marcatori proteici. Uno strumento avanzato che amplia le possibilità diagnostiche e di ricerca, a supporto di una medicina sempre più personalizzata.

Lo strumento sarà utilizzato dalla Pediatria, diretta da Lorenzo D’Antiga, per il metabolismo epatico, degli acidi biliari e delle alterazioni associate alle malattie del fegato e del metabolismo, ma anche per fornire all’ospedale uno strumento in grado di eseguire routinariamente delle analisi di laboratorio sofisticate che in precedenza non erano disponibili. Queste analisi potranno fornire informazioni preziose per migliorare l’inquadramento diagnostico e per condurre progetti di ricerca per contribuire alla definizione di percorsi terapeutici innovativi e sempre più mirati per bambini e ragazzi.

«Siamo profondamente grati all’Associazione Amici della Pediatria per il costante sostegno volto a migliorare l’assistenza di tutte le famiglie che si rivolgono al nostro ospedale per la cura dei loro bambini – ha dichiarato Lorenzo D’Antiga -. Oltre ai numerosi progetti dedicati al benessere dei piccoli pazienti, questa generosa donazione offrirà un contributo significativo alla ricerca scientifica, aiutandoci ad aprire nuovi percorsi diagnostici e terapeutici per le malattie rare, ancora poco conosciute e prive di una cura definitiva».

L’associazione Amici della Pediatria ETS ODV offre attività pedagogiche e di supporto rivolte alle famiglie dei bambini ricoverati in Torre 2 e negli altri percorsi specialistici pediatrici dell’Ospedale. La mission dell’associazione è di migliorare l'assistenza e la qualità della vita dei bambini ricoverati oltre ad offrire un supporto concreto e una presenza vicina alle loro famiglie con diversi progetti e servizi.

Negli ultimi anni, il suo impegno si è esteso, anche attraverso campagne di raccolta fondi, al sostegno di progetti di ricerca di rilievo internazionale sulle malattie rare del fegato, sui trapianti pediatrici e sulla terapia genica per le malattie epatiche, ambiti nei quali l’Ospedale Papa Giovanni XXIII rappresenta un centro di riferimento a livello europeo.

«Dal 2021 Amici della Pediatria ha scelto di camminare accanto alla ricerca scientifica sostenendo i progetti del dott. Lorenzo D’Antiga e dei suoi collaboratori dell’Ospedale di Bergamo: un impegno che nasce dal cuore e guarda lontano. Ogni passo avanti nella ricerca è una speranza che cresce, una possibilità in più per tanti bambini e famiglie. Continuiamo a credere, a sostenere, a costruire insieme un futuro più forte e luminoso. Perché quando la scienza incontra l’amore, nascono i veri miracoli», ha spiegato Milena Lazzaroni, presidente dell’associazione Amici della Pediatria ETS ODV.

Installato nei locali del Laboratorio di Patologia clinica, la strumentazione per la cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS) potrà essere impiegata anche in altri ambiti medici. Presenti alla consegna, insieme al Direttore sanitario Alessandro Amorosi, che ha portato il suo ringraziamento ai benefattori, il nuovo Direttore del Laboratorio Matteo Vidali con Roberto Marozzi, Cristina Freddi e Margherita Biondi.

«La versatilità della tecnologia consente di sviluppare analisi per monitorare la concentrazione di alcuni farmaci nell’organismo, contribuire alla valutazione del rischio di tossicità delle terapie e al dosaggio, anche per specifici antibiotici – ha spiegato Matteo Vidali, Direttore del Laboratorio di Patologia clinica -. La strumentazione potrà inoltre essere utilizzata per individuare e misurare con elevata precisione le sostanze di abuso, con applicazioni anche in ambito tossicologico-forense».

Tra i sostenitori dell’iniziativa benefica figura Atalanta Bergamasca Calcio, che ha contribuito attraverso il tradizionale Christmas Match 2025, mettendo a disposizione le maglie indossate dai giocatori in occasione della partita Atalanta-Cagliari, l’ultima disputata dai nerazzurri alla New Balance Arena prima dello scorso Natale. Un’iniziativa fortemente voluta dal Presidente Antonio Percassi e iniziata nel 2010. Le maglie sono state messe all’asta e la vendita ha permesso di raccogliere 47.500 euro, interamente devoluti all’Associazione Amici della Pediatria ETS ODV.

«Siamo felici di contribuire a questo importante progetto e di farlo insieme ai nostri tifosi, che con la loro partecipazione e generosità rendono speciale ogni edizione del Christmas Match – ha dichiarato Antonio Percassi, Presidente di Atalanta Bergamasca Calcio -. Lo spettrometro sarà un aiuto concreto per i reparti pediatrici del Papa Giovanni XXIII e per i bambini che ogni giorno vi vengono curati. Ringrazio gli Amici della Pediatria per il lavoro prezioso che svolgono quotidianamente, i medici e tutto il personale dell’ospedale per la professionalità e la dedizione con cui si prendono cura dei più piccoli. Il loro impegno merita tutta la nostra riconoscenza e il nostro sostegno».

Atalanta era presente con Umberto Marino, Direttore Generale Istituzionale, Jacopo Gismondi, Direttore Comunicazione, Elisa Persico, Responsabile Comunicazione, Marco Malvestiti, Supporter Liaison Officer (SLO), Daniel Curcio, Lyam Hodiamont e Jegors Olijars, giocatori della squadra Primavera con il dirigente accompagnatore Mirko Vedovati. Tra i sostenitori dell’iniziativa anche Bergamo TV e la trasmissione TuttoAtalanta, presente con Elisa Cucchi e Matteo de Sanctis. L'iniziativa ha coinvolto anche la Fondazione della Comunità Bergamasca, che ha messo a disposizione la gestione del Fondo Atalanta, consentendo di destinare a questo progetto l’intero incasso dell’iniziativa. Presenti anche alla consegna simbolica della donazione alcuni tifosi che si sono aggiudicati all’asta le maglie dei calciatori, contribuendo così alla beneficenza.

Tra i donatori anche Antonio e Ilaria, una coppia di Caravaggio (BG) che ha promosso una raccolta fondi tra parenti e amici in occasione dell’anniversario di matrimonio, contribuendo con 5.000 euro al progetto: «Per i nostri trent’anni insieme abbiamo chiesto ad amici e parenti un regalo che pensasse agli altri. Siamo felici di sostenere l’Associazione Amici della Pediatria: il nostro piccolo gesto vuole essere una speranza per ogni bambino».

«Ringrazio l’associazione Amici della Pediatria per il sostegno continuo, instancabile e sempre proattivo all’Ospedale, ai pazienti più piccoli, alle loro famiglie e all’attività dei nostri specialisti. Siete un sostegno insostituibile che aggiunge valore alle cure che offriamo e alla ricerca che portiamo avanti – ha concluso Francesco Locati, Direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII -. Il vostro affetto, il vostro calore e la vostra energia giungono quotidianamente ai nostri professionisti medici, infermieri e operatori sanitari, impegnati ogni giorno alla ricerca di cure sempre più aggiornate ed efficaci contro le malattie che affliggono tante famiglie di Bergamo e non solo. Un ringraziamento va anche ad Atalanta Bergamasca Calcio e al Presidente Percassi. L’esempio con cui la squadra si rende protagonista non solo sui campi da calcio nazionali e internazionali, ma anche nella vita cittadina, con questi gesti di solidarietà, è motivo di ispirazione per tanti bergamaschi».

Foto di gruppo nella Hospital street dell'Ospedale con: Amici della Pediatria, Atalanta e i vincitori dell'asta Christmas Match; Vidali terzo da sinistra; in prima fila al centro Marino, Locati, Amorosi, Lazzaroni, D'Antiga