Riparte dall'Olanda la stagione di Davide Epis, snowboarder 21enne di Sedrina, in gara nel doppio impegno di Coppa Europa in programma domani, giovedì 26 novembre, e venerdì 27 novembre.

Dopo l'allenamento di oggi, Epis scenderà in pista per gareggiare nella specialità del banked slalom SB-LL2 per atleti con disabilità agli arti inferiori. Dopo la mancata occasione alle Olimpiadi di Milano-Cortina a causa di un infortunio al braccio in allenamento, proprio poche ore prima della gara, il giovane atleta di Sedrina torna con ottimismo sullo snowboard.

L'obiettivo è di tornare alla fluidità pre-infortunio e accedere alla Coppa del Mondo di banked con punti preziosi, accumulati proprio con i due appuntamenti in Coppa Europa. Poi per Epis tappa italiana il 14 e 16 gennaio 2027 a Bardonecchia.

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