Si sono ufficialmente conclusi i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sulla strada provinciale SP14 Valle Imagna al km 17+700 nel Comune di Berbenno, frazione di Ponte Giurino.

"Un intervento strategico da 690.000,00 euro che restituisce al territorio e a tutta la Valle Imagna un’infrastruttura moderna, più resistente e sicura, realizzata con tecniche d'avanguardia e senza mai interrompere la circolazione durante le fasi più delicate. Un'opera fondamentale per garantire a residenti, pendolari e visitatori spostamenti più sicuri e fluidi lungo la S.P. 14 per i prossimi decenni." fanno sapere dalla Provincia di Bergamo che ha realizzato l'opera.

Gli interventi realizzati hanno riguardato il rinforzo strutturale e antisismico con sollevamento controllato dell'impalcato, trasformazione in "travata continua", posizionamento di 24 nuovi appoggi in elastomero e realizzazione di blocchi anticaduta tra le travi.

Nuova viabilità e sicurezza con asfalto completamente rifatto e impermeabilizzato, nuovi giunti di dilatazione, sistemi di drenaggio potenziati e nuovi marciapiedi protetti da barriere stradali ad alto contenimento. Infine restauro conservativo con la pulizia ad alta pressione, trattamenti anticorrosivi sui ferri d’armatura e rinforzo delle pile con calcestruzzo e malte ad alte prestazioni.