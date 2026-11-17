Ripristino muri di sostegno, allargamenti strade, protezioni, messa in sicurezza versanti. Arriveranno 16,5 milioni di euro dai canoni dell'idroelettrico per la provincia di Bergamo, di cui 4,9 milioni in Valle Brembana per 16 interventi e 1 milione di euro in Valle Imagna per 4 interventi prioritari di sistemazione delle strade. A fondo articolo la tabella con tutti gli interventi.

Approvata dalla Giunta, su proposta dell'assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, la delibera relativa allo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Bergamo per l'utilizzo delle risorse dei canoni delle grandi derivazioni idroelettriche. L'accordo riguarda anche il trasferimento delle risorse destinate a investimenti derivanti dai canoni e dai canoni aggiuntivi ricognitori 2025.

"Il provvedimento - spiega l'assessore Massimo Sertori - ha un valore di 16.495.360,85 euro, cifra spettante alla Provincia di Bergamo a titolo di canoni, di canoni aggiuntivi ricognitori 2025 e di canoni arretrati, risorse destinate a investimenti e finalizzate all'attuazione della convenzione".

"Il documento finanzia 57 interventi nella nostra provincia e sono molto soddisfatto che, tra le opere prioritarie in Val Brembana, figurino il ripristino di muri di sostegno, guard-rail e tombotti sulla SP2, oltre al risanamento dei versanti comunali, per quasi 5 milioni di euro – ha spiegato Jonathan Lobati, presidente della commissione Infrastrutture e Trasporti –. Senza dimenticare gli oltre 3 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali, a rotatorie, percorsi pedonali e prevenzione del dissesto idrogeologico in Val Seriana, così come il consolidamento dei cigli, le reti paramassi, gli allargamenti e le barriere sulle SP 58, 59, 60 e 61 in Val di Scalve per 1,5 milioni di euro".

INTERVENTI IN VALLE BREMBANA E IMAGNA (qua tutti gli interventi)

Con questo atto, Regione Lombardia prosegue nel percorso di attuazione del Programma regionale di sviluppo sostenibile (Prss) della XII Legislatura. "La convenzione con la Provincia di Bergamo - conclude l'assessore Sertori - non è un mero trasferimento di risorse finanziarie, ma rappresenta anche un condivisione di obiettivi sul fronte della gestione del bene acqua e della ricchezza sia generata sia collegata a esso. E, grazie alle risorse dell'intesa si potranno realizzare opere pubbliche concordate con la Provincia e gli enti locali del territorio".