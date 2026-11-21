Oggi, sabato 21 novembre, Papa Leone XIV ha riconosciuto le virtù eroiche, attribuendo il titolo di Venerabile, a Giulia Gabrieli, la ragazza bergamasca morta a soli 14 anni a causa di un tumore con il quale ha lottato per due anni.

Per Gabrieli si tratta di un altro importante passo verso la sua beatificazione. "Durante l’Udienza concessa a Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, il Sommo Pontefice ha autorizzato il medesimo Dicastero a promulgare il decreto riguardante le virtù eroiche della Serva di Dio Giulia Gabrieli, Fedele laica, nata il 3 marzo 1997 a Bergamo (Italia) e ivi morta il 19 agosto 2011" si legge nella nota stampa della Sante Sede.

Nata il 3 marzo 1997, Giulia viveva con i genitori, Antonio Gabrieli e Sara Lecchi, a Bergamo, nel quartiere di San Tomaso de' Calvi. Poi ancora giovanissima, a 12 anni, arrivò la diagnosi di un sarcoma alla mano, per il quale dovette affrontare due anni di cure e continui ricoveri negli ospedali. Morì il 19 agosto 2011, a soli 14 anni.

In quel periodo Giulia trovò forza nella fede, lasciando diversi pensieri e scritti raccolti nel libro "Un gancio in mezzo al cielo", scritto da Fabio Finazzi e pubblicato nel 2012.

A stupire tutti fu soprattutto la fede con il quale la giovanissima affrontò la grave malattia, nonostante la rabbia e momenti di sconforto. Dopo la sua morte, i genitori fondarono l'associazione ConGiulia, impegnata in iniziative solidali per aiutare bambini e adolescenti che stanno affrontando una grave malattia.

Il percorso per il riconoscimento della santità è iniziato il 7 aprile 2019, quando il vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, invia la richiesta. Il titolo di venerabile è un passaggio importante verso la santità, e significa che la Chiesa ha riconosciuto in Giulia una vita vissuta con le virtù cristiane in modo eroico. Per la beatificazione serve il riconoscimento di un miracolo, attribuito all’intercessione del venerabile e verificato con rigore.

"Una gioia desiderata, una gioia attesa, una gioia profonda. È il sentimento che attraversa il mio cuore e quello di moltissimi all’annuncio del decreto di Papa Leone che proclama Venerabile Giulia Gabrieli" ha dichiarato il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi.