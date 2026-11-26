«La costruzione di un circuito per la Formula 1 in Ruanda non deve portare all’abbattimento del centro pediatrico Santa Maria di Rilima che, dagli anni ’80, è un importante presidio sanitario di riferimento per la chirurgia ortopedica pediatrica e la riabilitazione, garantendo assistenza e cure a bambini con disabilità e in condizioni di particolare fragilità».

A dirlo è il consigliere Jonathan Lobati (Forza Italia), dopo che nei giorni scorsi è scattata anche una raccolta firme su Change.org per scongiurare che, entro la fine del 2026, sparisca la struttura realizzata grazie all’impegno di Rino Berlendis — alpino originario di Zogno — e al contributo di numerosi volontari, associazioni, cittadini e imprese del territorio bergamasco che, nel corso dei decenni, hanno partecipato alla sua costruzione e al suo sviluppo.

Il presidente della Commissione Infrastrutture e Trasporti, però, non si è fermato a una mera considerazione e ha presentato una mozione sul tema: «Non è possibile pensare di eliminare un centro pediatrico così importante per la cura dei bimbi o, per lo meno, si deve avere già chiara una nuova collocazione per questa clinica che fornisce un servizio sanitario prezioso ai minori – ha spiegato l’azzurro –. Ho deciso di presentare una mozione in cui chiedo a Regione Lombardia di prendere contatti con la FIA e il Ministero degli Esteri per approfondire la questione e tutelare il centro, che deve continuare a essere un punto di riferimento, come voluto da Berlendis con il suo spirito pragmatico di bergamasco e alpino oltre 40 anni fa». Il documento verrà discusso prossimamente in Consiglio regionale.

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